Iker, 24 años, dueño de un bar en un pueblo de 453 habitantes: "Es sacrificado y requiere una inversión, pero se puede"

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Las claves Generado con IA Iker Sánchez, un joven de 24 años, abrió junto a su familia el bar La Parroquia en Belinchón, un pueblo de 453 habitantes. El objetivo del bar es combatir la falta de opciones de ocio local y crear empleo para la familia mientras Iker termina sus estudios de ingeniería agrícola. A pesar de no tener experiencia previa en hostelería, la familia ha aprendido a gestionar el bar y destaca la importancia del apoyo mutuo. El bar ha tenido buena acogida por parte de los vecinos, y Iker anima a otros jóvenes a emprender en pueblos pequeños para revitalizarlos.

Iker Sánchez tiene 24 años y está estudiando ingeniería agrícola, sin embargo, decidió ir un paso más allá y convertirse en emprendedor abriendo junto a su familia su propio bar en el municipio de Belinchón, Castilla-La Mancha, su pueblo natal.

El bar La Parroquia nació como una oportunidad de combatir la falta de opciones de ocio locales y generar un empleo propio mientras Sánchez termina su carrera de ingeniería agrícola.

Sin experiencia previa en el sector o en el emprendimiento, el joven se lanzó a la aventura de montar su propio bar y crear un punto de encuentro para los vecinos en este pequeño pueblo de tan solo 453 habitantes.

"Estamos muy contentos"

Sánchez confesó en una entrevista con Cope que "la idea llevaba rondando ya nuestras cabezas varios años", expresando que él y su familia siempre habían sido clientes de los bares del pueblo y que "últimamente notábamos que faltaba un poco esa cultura de bar en el pueblo".

Así, en vista de que tanto el joven como su hermano Jaime buscaban trabajo, decidieron crearlo ellos mismos. Junto a toda la familia crearon el bar 'La Parroquia' sobre lo cual expresó el joven hostelero que "ha sido duro porque ninguno de nosotros tenía experiencia en el sector".

Poco a poco han ido aprendiendo cómo funciona el mundo de la hostelería y del emprendimiento y, a pesar de sentirse "un poco perdidos", la realidad es que "al fin y al cabo lo que tiene es que al quedarse todo en familia nos apoyamos unos a otros y lo sacamos adelante", expresó el joven.

Muchas familias en España huyen de los pueblos pequeños y buscan oportunidades en la ciudad, la familia de Iker Sánchez, decidió llevar a cabo este proceso a la inversa y más bien crear oportunidades en una pequeña localidad.

Amigos disfrutando de cerveza, papas fritas y aceitunas en la mesa de un restaurante Imagen de archivo IStock

Por ello, Sánchez no dudó en señalar que considera que en estos municipios es factible crear un proyecto de vida a nivel profesional y personal: "Yo pienso que sí, es sacrificado, requiere una inversión, pero yo pienso que sí se puede y que más personas deberían hacerlo", expresó.

Asimismo, recalcó enfáticamente que "los pueblos son lo que ha dado vida siempre a este país y pienso que en el futuro también van a volver a hacerlo", descartando así la idea de la España vaciada e invitando a que se invierta en estos municipios que muchas veces son utilizados como lugares vacacionales.

Además de todo esto, según explicó el joven emprendedor, el bar ha tenido un considerable éxito: "Abrimos las puertas el 18 de julio y la verdad es que muy bien, los vecinos se han volcado, han acudido al bar, han estado allí muchos días y muchas horas", señaló.

"Nos gusta que la gente también tenga ahora un lugar donde ir allí a pasar mañanas, tardes, noches y estamos muy contentos la verdad", comentó Sánchez que consiguió dar un lugar de ocio a su pueblo.

Sobre el futuro, el joven hostelero reveló que espera que todo continúe igual de bien pero que "podamos haber materializado todo este aprendizaje y hacer las cosas aún mejor", dejando claro que pretende seguir aprendiendo y mejorando su negocio para convertirlo en un verdadero punto de encuentro.