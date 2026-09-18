Un funcionario de la Seguridad Social avisa: "A partir de 2027 necesitarás 37 años trabajados para cobrar toda la pensión"

A partir de 2027 termina el periodo transitorio de la reforma de las pensiones, según Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social. YouTube - Alfonso Muñoz.

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Las claves Generado con IA A partir de 2027, serán necesarios 37 años completos cotizados para acceder al 100% de la pensión en España. La edad de jubilación ordinaria será de 65 años solo para quienes acrediten más de 38 años y 6 meses cotizados; para el resto, será de 67 años. El cálculo de la pensión podrá hacerse sobre los últimos 29 años cotizados, descartando los 2 peores años, o con la fórmula anterior, eligiendo la más favorable. Se introduce una cotización adicional progresiva y una Cotización de Solidaridad del 5,5% para salarios altos para reforzar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

El año 2027 marcará un antes y un después en las pensiones de los españoles. Y es que a partir del próximo enero entrará en vigor la reforma total del sistema de jubilación, contemplado en la Ley 27/2011 de la Seguridad Social (SS).

"A partir del año 2027 serán necesarios 37 años completos de cotización para tener derecho al 100% de la pensión", alerta Alfonso Muñoz, funcionario de la SS. El tiempo necesario hasta final de 2026 son 36 años y 6 meses.

"Si tienes más de 38 años y 6 meses de cotización podrás jubilarte a los 65 años [...]; aquellos trabajadores que no lleguen, su edad ordinaria de jubilación será a los 67 años", confirma en su canal de YouTube.

Por contra, si se acreditan menos de 38 años y 6 meses, la edad ordinaria de jubilación pasa a ser de 67 años. En 2012, antes del inicio de la transición de la reforma, la edad ordinaria de jubilación siempre era de 65 años sin importar los años cotizados.

La reforma trae consigo un nuevo sistema para calcular la cuantía de la pensión. Hasta ahora, la base reguladora se fijaba en los últimos 15 años de cotización, periodo que se fue ampliando hasta los 25 años.

A partir del 1 de enero se pondrá en marcha un nuevo sistema dual que ofrecerá la posibilidad de calcular la pensión sobre los últimos 29 años. Además, se descartarán de oficio las 24 mensualidades más bajas, es decir, los dos peores años de cotización.

En esta línea, la SS aplicará el cálculo que beneficie más al futuro pensionista entre la primera fórmula y la segunda. "Esto puede beneficiar especialmente a los trabajadores que hayan tenido carreras de cotización inestables", explica Alfonso.

Los trabajadores con salarios altos lo notarán más

Por otro lado, se sustituirá el antiguo Factor de Sostenibilidad para nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, unas reservas que garanticen las pensiones del futuro.

Este Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) introducirá una cotización adicional progresiva para todos los trabajadores y empresas por igual. Además, habrá una Cotización Adicional de Solidaridad del 5,5% para aquellos con salarios superiores a la base máxima de cotización.

"Los trabajadores con salarios altos serán los que notarán de forma más importante estos cambios", advierte el funcionario.

Alfonso explica el porqué del cambio: "Esta sobrecotización busca elevar los ingresos para hacer frente al mayor gasto que implicará la jubilación de la generación del baby boom".

¿A quién afectará la reforma de las pensiones?

La aplicación de estos cambios tendrá un impacto directo en todos los trabajadores en España.

"Las reformas no afectarán solamente a aquellas personas que se jubilan, sino que también afectará a quienes continúan trabajando", concluye el funcionario de la Seguridad Social.