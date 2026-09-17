Confirmado por ley: trabajar por la noche entre las 22:00 y las 06:00 horas da derecho a un plus salarial

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Las claves Generado con IA El trabajo realizado entre las 22:00 y las 06:00 horas se considera legalmente trabajo nocturno en España. La legislación exige una retribución específica para el trabajo nocturno, pero su cuantía depende del convenio colectivo de cada sector. No existe un porcentaje o cantidad fija de plus de nocturnidad; puede ser una cantidad por hora, un porcentaje del salario base, o un complemento mensual. En algunos casos, el salario ya incluye la nocturnidad o puede compensarse con períodos de descanso, según lo que establezca el convenio colectivo.

El trabajo nocturno es una modalidad laboral presente en sectores como la sanidad, la seguridad, el transporte, la hostelería, la industria y otros servicios que requieren actividad durante las 24 horas.

Debido a las características de este tipo de jornada, la legislación española establece una regulación específica para proteger los derechos de los trabajadores.

Según el artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores, se considera trabajo nocturno el realizado entre las 22:00 y las 06:00 horas.

La normativa establece que este trabajo debe tener una retribución específica, cuya cuantía se determina mediante la negociación colectiva.

Por este motivo, no existe una cantidad o porcentaje único de plus de nocturnidad que se aplique a todos los trabajadores en España.

El importe de esta compensación depende principalmente del convenio colectivo correspondiente a cada actividad profesional.

Algunos convenios establecen una cantidad fija por cada hora trabajada durante el período nocturno, mientras que otros pueden fijar un porcentaje sobre el salario base, un complemento mensual u otras formas de compensación.

Por su parte, la legislación contempla determinadas situaciones en las que no es necesario que exista un complemento de nocturnidad independiente.

Por ejemplo, cuando el salario del trabajador ya ha sido establecido teniendo en cuenta que el trabajo es nocturno por la propia naturaleza de su actividad.

También puede acordarse la compensación del trabajo nocturno mediante períodos de descanso, de acuerdo con las condiciones establecidas legalmente y en el convenio colectivo aplicable.

Además, el Estatuto de los Trabajadores establece una diferencia entre el trabajo realizado durante el período nocturno y la condición de trabajador nocturno.

Esta última puede implicar determinadas limitaciones y medidas de protección relacionadas con la jornada laboral, la salud y la seguridad del trabajador.

En conclusión, el trabajo realizado entre las 22:00 y las 06:00 tiene una consideración especial dentro de la legislación laboral española.

Los trabajadores pueden tener derecho a una retribución específica por realizar trabajo nocturno, pero la cantidad concreta no está fijada de manera general por la ley.

Para conocer el importe que corresponde en cada caso, es necesario consultar el convenio colectivo aplicable, además del contrato de trabajo y las condiciones particulares del puesto.