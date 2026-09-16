Una jubilada en España, sobre los viajes del Imserso: "Estuvimos en Toledo y nos costó unos 250 euros en total"

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Las claves Generado con IA Miles de jubilados hacen cola en agencias de viajes para reservar plazas del Imserso 2026-2027, con 879.213 opciones disponibles en toda España. Los viajes del Imserso son la única oportunidad para muchos pensionistas de viajar, con precios muy bajos: un viaje a Toledo costó a una jubilada unos 250 euros. El programa permite reservar primero a los acreditados preferentes; el resto podrá acceder a las plazas sobrantes a partir del 19 de septiembre. El sector hotelero denuncia que los precios fijados por el Imserso les generan pérdidas, pidiendo diálogo con el Gobierno para actualizar el programa y evitar cierre de hoteles.

Desde primera hora de la mañana los jubilados esperaban agolpados en las puertas de las agencias de viajes en toda España con un solo objetivo: reservar los mejores destinos para los viajes del Imserso 2026-2027.

Un total de 879.213 plazas se reparten entre la costa peninsular, insular y turismo de escapada y a partir de este martes pueden reservar los acreditados no preferentes en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, La Rioja, Navarra y Melilla. Las demás comunidades, es decir, el segundo grupo, podrán reservar el miércoles 16 de septiembre los preferentes y el jueves 17 de septiembre los no preferentes.

Así, comienza la carrera de los jubilados españoles que en muchas ocasiones ven esta como la única oportunidad que tienen de viajar, ya que del modo convencional les resulta muy caro.

Una semana de reservas

Aquellos que no consigan reservar este martes y miércoles deberán marcar el sábado 19 de septiembre en sus calendarios ya que es el día en el cual se abren todas las plazas sobrantes en todas las provincias sin restricciones geográficas.

Aunque es posible conseguir plaza después de esta ajetreada semana, es cierto que los mejores destinos probablemente ya estarán reservados, con lo cual se recomienda estar alerta.

Es importante acotar que los acreditados preferentes son aquellos que acumulan una mayor puntuación en la baremación oficial, teniendo en cuenta edad, ingresos, participación en campañas anteriores y presencia en listas de espera; esto les permite ser los primeros en elegir en cada grupo.

"Estamos en lista, yo el jueves tengo que venir", comentó a Antena 3 una jubilada que había ido el lunes a la agencia de viajes a cerciorarse de cuándo debían reservar y ponerse en lista de espera.

La magia de los viajes del Imserso realmente es que sus precios son considerablemente más bajos que un viaje convencional: "Estuvimos en Toledo y nos costó unos 250 euros", señaló otra jubilada, a lo que agregó otro pensionista que realmente son de bajo precio y con "buena comida y mucha atención en el hotel".

Así, Gloria Monsalve, directora de la oficina de Nautalia, señaló que "es uno de los momentos más esperados del año para ellos, es una manera de poder viajar a buen precio, se juntan con otra gente, socializan. Tienen desde 132 euros muchas opciones a su alcance y nosotros intentamos cuadrar grupos y habitaciones, dar alternativas a todos".

Protestas del sector hostelero

Como contraste a la emoción de los jubilados, los hosteleros no ven con el mismo cariño esta época del año.

Así lo explicó Federico Fuster, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (HOSBEC) que "los precios que nos ofrecen siguen siendo los mismos, estamos hablando de 26 euros o 27 euros por persona y a pensión completa, con lo cual si antes si perdía dinero, ahora ya las pérdidas son inasumibles por muchas empresas".

"Es algo que nos preocupa porque es un programa fantástico para los mayores y que además genera empleo y hace que en temporada baja los hoteles estén abiertos", agregó Fuster.

Lo cierto es que Carlos Párraga, director de Alameda Hoteles, se sumó a lo que denunció Fuster señalando que "no queremos ganar dinero con el Imserso, pero los costes de producción han aumentado una barbaridad, alimentos, energía, salarios... Es un programa desactualizado".

De esta manera, Párraga no dudó en exponer que el verdadero problema detrás de esta crítica es que "no queremos asumir pérdidas y no poder pagar a la plantilla, nosotros somos un reflejo de la realidad social y no subimos precios porque sí".

Asimismo, la patronal del sector pide abrir un diálogo con el Ministerio de Asuntos de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para atender a las necesidades de ambas partes y garantizar la continuidad de este programa que tanto ilusiona a los jubilados españoles, pero sin perder hoteles en el proceso.