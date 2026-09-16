Eduardo Bolinches: “Creo que es demasiado pronto para que Kevin Warsh enfade a Donald Trump”

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Las claves Generado con IA El mercado espera que la Reserva Federal suba los tipos de interés 25 puntos básicos, situando la tasa entre el 3,75% y el 4%. Sería la primera subida de tipos desde julio de 2023, tras 38 meses de estabilidad. Eduardo Bolinches destaca que no se prevén bajadas de tipos y que Kevin Warsh, presidente de la Fed designado por Trump, podría influir en la decisión. Se prevén dos reuniones más de la Fed este año y la mayoría apuesta por una pausa en octubre y posibles alzas en diciembre.

Día D. Hora H. A partir de las 20:00 horas (hora española) todo el mundo estará pendiente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Y todo porque el mercado da por descontada una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos.

De esta manera, se situaría la tasa de referencia en el rango del 3,75% al 4%. De hecho, si hablamos de porcentajes, el consenso del mercado habla de una probabilidad del 93%. De ser así, sería la primera subida desde julio de 2023. Es decir, después de 38 meses.

“La sorpresa sería muy positiva si nos vamos al otro extremo, a ese 7% de que Kevin Warsh [presidente de la Fed] obedezca a su amo [Donald Trump]”, afirmó el analista financiero Eduardo Bolinches en Invertia TV. Un 7% que apuesta porque no subirá tipos.

Fin de año

Lo que Eduardo Bolinches dejó claro es que “bajarlos está fuera del terreno de juego”.

“Conocemos al Kevin Warsh de las palabras. Apacigua los mercados, dice lo que gusta a los mercados, que va a luchar contra la inflación, que hay trabajo por hacer. Pero desconocemos al Kevin Warsh de los hechos”, prosigue el analista financiero.

Además, y como bien recordó Eduardo Bolinches, no conviene olvidar que fue puesto en la Fed por Donald Trump: “Creo que es demasiado pronto para enfadar a Trump”.

¿Qué pasará si la Fed sube tipos? “Podría haber una explosión alcista. Pánico, pánico comprador, que también existe, habría si se siguen los intereses de Donald Trump, es decir, no tocar los tipos”, enfatizó Bolinches.

Aunque matizó que es posible que, media hora después, en la rueda de prensa, “diga que igual, con la tensión vía petróleo, declare que en diciembre no nos escapamos de una supuesta subida de tipos de interés si es que nos escapamos de la de ahora. Eso da igual”.

De aquí a fin de año, hay dos reuniones más de la Fed. Y la mayoría de las quinielas apuestan por una pausa en octubre y alzas en diciembre para cerrar el año en una franja del 4% al 4,25%.

Es así como todo el foco estará puesto en ver si la Fed expondrá un tono duro -confirmando una escalada de subidas- o uno más moderado, con un comportamiento más pausado y sin asegurar alzas inminentes.