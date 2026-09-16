Los economistas coinciden: la Fórmula 1 de Madrid deja un impacto de 467 millones de euros y 8.850 empleos

Medical Car durante el Gran Premio de España de Fórmula 1 de 2026 AFP7 Europa Press

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Las claves Generado con IA El Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid ha generado un impacto económico estimado en 467 millones de euros y la creación de 8.850 empleos directos. El acuerdo asegura la permanencia de la competición en la capital hasta 2035, con un impacto total previsto de 4.500 millones de euros. Más de 120.000 visitantes acudieron al evento, de los cuales el 45% fueron turistas internacionales, generando un alto nivel de gasto en la ciudad. La facturación en ocio y restauración superó los 29,5 millones de euros en tres días, y la demanda hotelera alcanzó el máximo de ocupación.

El esperado paso de la Fórmula 1 por Madrid ha estado lejos de ser únicamente un fin de semana de ruido, asfalto y monoplazas de alta ingeniería.

El recién celebrado Gran Premio en el circuito Madring se ha destapado como un gigantesco motor económico que ha revolucionado la ciudad por completo.

Las cifras que ha dejado la competición provocan vértigo y confirman que el impacto en el tejido empresarial local ha sido histórico.

Los analistas económicos coinciden: pocas veces se asiste a una inyección de capital de esta magnitud tras un evento deportivo. Los primeros balances apuntan a un impacto económico que ha rondado los 467 millones de euros en esta edición inaugural.

Al proyectar esta cifra a lo largo del acuerdo firmado, que asegura la permanencia de la competición en la capital hasta el año 2035, el montante global esperado alcanza la asombrosa barrera de los 4.500 millones de euros directos.

Esta inyección financiera se ha traducido en un factor crucial para la sociedad: la creación de empleo. Levantar, gestionar y desmontar la infraestructura de un evento de esta envergadura ha requerido una fuerza laboral descomunal.

Las estimaciones oficiales se materializaron con la creación de unos 8.850 puestos de trabajo directos, a los que se sumó una inmensa red de empleos indirectos en sectores clave que colgaron durante días el cartel de "completo".

El turista de los 1.000 euros y el reto hotelero superado

Las calles de la capital se transformaron para acoger a 120.000 visitantes. El dato de oro para la hostelería y el comercio fue el origen de esta marea humana: casi la mitad (un 45%) fueron turistas internacionales. Para dimensionar el reto logístico superado, basta con señalar que solo el personal vinculado a la organización llegó a bloquear unas 5.000 habitaciones de hotel días antes de que los semáforos se apagaran.

La Cámara de Comercio confirmó un escenario fascinante. La facturación exclusiva en ocio y restauración superó los 29,5 millones de euros en apenas tres días. El nivel de gasto de los asistentes pulverizó los registros habituales: el aficionado nacional desembolsó unos 600 euros de media (excluyendo entrada y alojamiento), mientras que el visitante internacional rozó los 1.000 euros (949 €).

En apenas 72 horas, la ciudad generó ingresos equivalentes al 0,4% del PIB de la capital.

El músculo financiero detrás del asfalto

Evidentemente, un espectáculo privado de este calibre requirió un respaldo empresarial formidable. Detrás de los focos operaron patrocinadores que hicieron viable esta transformación, como Banco Santander, Founding Partner del GP de Madrid.

Más allá de la visibilidad de marca, estas corporaciones funcionaron como el verdadero motor del proyecto, impulsando el desarrollo local. El espectacular show de drones que iluminó el cielo madrileño en la previa fue solo el anticipo de una maquinaria que funcionó a la perfección.

Madrid aceleró a fondo y demostró su capacidad para medirse de tú a tú con gigantes del entretenimiento global como Miami o Las Vegas. La verdadera carrera, como se ha comprobado, no se disputó únicamente en la pista, sino en la economía de una ciudad que ha cruzado con éxito la línea de meta.