Antonio, trabajador español en Suiza: “Vais a tener que enviar unos 500 emails para conseguir ofertas de trabajo”

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Las claves Generado con IA Antonio, ingeniero español en Suiza, aconseja enviar entre 400 y 500 emails para conseguir ofertas de trabajo, especialmente para perfiles no cualificados. Explica que la búsqueda de empleo varía según el sector y si se realiza desde dentro o fuera de Europa. Destaca cuatro vías principales para buscar trabajo en Suiza: puerta fría, portales de empleo online, empresas de trabajo temporal y mercados locales. Recomienda usar Google Maps para localizar empresas y la Inteligencia Artificial para agilizar el envío de solicitudes, además de la web Magic Pass para empleos en estaciones de esquí.

Suiza es uno de los países más ricos del mundo. No en vano, en términos de PIB per cápita, suele estar en el top 5 del mundo. De ahí que sean muchas las personas que decidan dar el salto al país para trabajar.

Uno de ellos fue Antonio, un ingeniero español que a través de las redes sociales explica diferentes aspectos que tienen que tener en cuenta quienes quieran emigrar a Suiza. En uno de sus vídeos hace hincapié en las diferentes estrategias para encontrar empleo.

“Vais a tener que enviar probablemente unos 400 o 500 emails para conseguir oportunidades u ofertas de trabajo”, afirma en relación a aquellas personas “con perfiles no cualificados”.

Dentro y fuera de Europa

Antonio, conocido en las redes como ‘el zángano curioso’, comienza subrayando que la búsqueda de empleo no funciona igual para todos los sectores.

“No es lo mismo buscar empleo para un recepcionista de hotel, o para un fontanero, o para un ingeniero. Cada perfil tiene unas peculiaridades. Y no es lo mismo buscar empleo desde dentro de Europa que desde fuera de Europa”, comienza su explicación.

A continuación, detalla cuáles son las cuatro vías para buscar empleo en Suiza: la puerta fría; por internet usando aplicaciones y portales de búsqueda; con empresas de trabajo temporal; y los mercados locales.

“La mayoría de los trabajos de limpieza, hostelería y construcción no llegan a publicarse. Tienes que ser tú el que activamente los encuentres incluso antes de ser publicados. Y para eso funciona bastante bien la puerta fría”, remarca, ¿En qué consiste?

“Básicamente cogeros el Google Maps, elegir la zona en la que vais a buscar y señalar restaurantes, hoteles o estaciones de esquí, cualquier sector en el que queráis buscar empleo”, explica Antonio.

Y añade: “Os va a salir la lista de todos los restaurantes y hoteles que hay en la zona. ¿Dónde os tenéis que centrar? Pues en Suiza está muy claro: en los Alpes, en los lagos y en las estaciones de esquí. Ahí es donde está todo el turismo”.

Desde su punto de vista, es un método “muy simple pero laborioso. Tenéis que ir uno a uno, cada hotel, cada restaurante, cada sitio, consiguiendo su email, mandándoles un email corto con vuestro nombre, decirles que estáis con disponibilidad inmediata y con vuestro currículum en francés, en alemán o en italiano, dependiendo de la zona de Suiza a la que estéis aplicando”.

Para muchos, se trata de una labor ardua. Sin embargo, el ingeniero español ofrece un truco: y el mismo no es otro que la Inteligencia Artificial.

“Yo, por ejemplo, recomiendo Claude. Podéis hacer esto con varios clics y os vais a ahorrar horas y horas de trabajo porque es muy laborioso”, prosigue.

Tanto, porque según su experiencia, “vais a tener que enviar probablemente unos 400 o 500 emails para conseguir oportunidades u ofertas de trabajo”.

Y, para adelantar trabajo, también recomienda una página web si lo que se desea es trabajar en una estación de esquí. Se llama Magic Pass, donde hay ofertas de unas 70 estaciones de esquí.