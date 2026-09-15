Rafa Mora, propietario de 9 pisos en alquiler: "El primero me costó 80.000 € y lo alquilo por 900 €, gano 6.000 € al mes"

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Las claves Generado con IA Rafa Mora, excolaborador de televisión, es propietario de nueve pisos en alquiler que le generan unos 6.000 euros mensuales. Su primera inversión inmobiliaria fue un piso adquirido por 80.000 euros, que actualmente alquila por 900 euros y cuyo valor se ha duplicado. La mayoría de sus propiedades fueron compradas por precios entre 36.000 y 55.000 euros y se han revalorizado de forma significativa. Mora destaca que el desequilibrio entre la alta demanda y la baja oferta de vivienda favorece a los propietarios, aunque reconoce la dificultad actual para acceder al alquiler.

Rafa Mora ha dejado atrás los platós y los focos para comenzar una nueva etapa profesional alejada de la televisión.

Tras su paso por Sálvame, el valenciano decidió preparar unas oposiciones y terminó convirtiéndose en policía municipal de Pozuelo de Alarcón, donde consiguió una plaza con un 8,04.

Su trabajo como agente, sin embargo, no es su única fuente de ingresos.

En paralelo, Mora ha ido construyendo un patrimonio inmobiliario mediante la compra de viviendas destinadas posteriormente al alquiler.

Una estrategia que le permite obtener ingresos mensuales y beneficiarse, además, de la revalorización de los inmuebles.

En una entrevista en el pódcast de Pascual Ariño, el excolaborador ha explicado cómo comenzó a invertir en vivienda, cuánto pagó por algunas de sus propiedades y cuánto dinero consigue generar actualmente con sus alquileres.

"Compramos el primer piso por 80.000 euros, y lo tenemos alquilado por 900", explica Mora al hablar de aquella primera adquisición.

De esta forma, la operación se ha convertido con el tiempo en una inversión especialmente rentable, tanto por las mensualidades que recibe como por el aumento del valor del inmueble.

Después llegaron nuevas compras. "Luego tenemos otro que compramos por 82.000 euros y está alquilado por unos 800", señala sobre otra de sus propiedades.

Su cartera también está formada por viviendas adquiridas por cantidades mucho más reducidas. "El resto han sido pisos pequeños que hemos comprado desde 36.000 euros. Ese, por ejemplo, lo tenemos alquilado por 620".

El excolaborador explica que este tipo de operaciones ha marcado buena parte de su estrategia inversora. "La media de lo que me han costado mis pisos está entre los 40.000 y los 55.000 euros", asegura.

A los ingresos obtenidos mediante los alquileres se suma la revalorización de sus propiedades, algunas de las cuales han duplicado su valor desde que fueron adquiridas.

"El que me costó 80.000 euros ahora mismo está en 160.000", explica, en referencia a una de las viviendas que ha adquirido como inversión.

La evolución también se ha producido en otros inmuebles de su cartera: "Los que me costaron 40.000 están en 75.000 euros; y espero que esto siga subiendo".

Con varias viviendas ya alquiladas, el rendimiento mensual de su patrimonio también ha aumentado.

"Ahora estamos en unos 6.000 euros mensuales en alquileres", revela Mora, que ha convertido así sus inversiones en una importante fuente de ingresos complementaria.

El valenciano también ha analizado el actual mercado inmobiliario y el desequilibrio entre la oferta disponible y la demanda. "Es la ley de la oferta y la demanda", sostiene.

En este contexto, reconoce que su posición como propietario resulta favorable: "A mí, en este caso, me beneficia que haya mucha demanda y poca oferta".

Pese a ello, Mora admite que el escenario actual dificulta cada vez más el acceso a una vivienda. "Se han dado las circunstancias para que la vivienda ahora mismo parezca un lujo", afirma.

Una dificultad que, según apunta, también afecta a quienes buscan alquilar: "Hoy en día, incluso alquilar un piso parece complicado, ya no solo comprarlo".

De esta manera, Mora combina actualmente su empleo como policía municipal con un patrimonio inmobiliario que le proporciona unos 6.000 euros mensuales y que, además, ha incrementado notablemente su valor.