Oficial: Hacienda multará con 600 € a los autónomos que no declaren los Bizums recibidos en estos casos

El ministro de Hacienda, Arcadi España, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2026, en Madrid (España). .jpg Eduardo Parra Europa Press

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Las claves Generado con IA Hacienda multará con 600 € a los autónomos que no declaren los Bizums recibidos por su actividad profesional. También deben declarar los Bizums quienes reciban ingresos que generen una ganancia económica, aunque no sean autónomos. No hay un importe mínimo para declarar, el factor clave es la naturaleza del ingreso: profesional o ganancia patrimonial. Los bancos deben informar a Hacienda si los movimientos anuales superan los 10.000 €, lo que puede activar una inspección.

El Bizum se ha convertido en uno de los métodos de pago por excelencia gracias a su inmediatez y transparencia a la hora de enviar dinero. Y al ser un movimiento de dinero, Hacienda debe estar al tanto de ello.

Por esto, hay ocasiones en que la Agencia Tributaria exige que los contribuyentes declaren las transacciones realizadas tan solo en dos supuestos: si se es autónomo y si se reciben ingresos que suponen una ganancia o rentabilidad.

De esta manera, si el contribuyente decide no declarar estos ingresos, se enfrentará a graves multas de Hacienda que pueden ir desde los 600 euros hasta pagar el 50% del valor de la cantidad enviada o ingresada.

¿Cuándo declaro mis Bizums?

Los expertos de TaxDown explicaron en su página web que los trabajadores autónomos que admiten pagos a través de Bizum por su actividad profesional deben incluirlo en su declaración de la Renta como rendimientos de actividades económicas.

Por otro lado, aquellas personas que reciban Bizums por actividades que generan rendimientos económicos, aunque no sean autónomos, también deberán declarar.

Algunos ejemplos de este último son aquellos que reciben pagos mensuales de un alquiler o si se vende un artículo por un precio superior al que fue comprado, es decir, que genere una plusvalía, y debe estar declarado en el apartado de ganancias y pérdidas patrimoniales.

Teniendo esto en cuenta, es importante entender que no hay un importe a partir del cual declarar, sino que el factor determinante es la naturaleza del cobro, si es un ingreso profesional o una ganancia.

Además, los bancos están obligados a informar a Hacienda si los movimientos anuales de una cuenta superan los 10.000 euros, lo cual podría en determinados casos, activar una inspección.

Ocultar estos ingresos a Hacienda, puede suponer un problema importante con multas que van desde los 600 euros hasta pagar el 50% del valor de la cantidad enviada o ingresada.

¿Qué hago para evitar problemas?

Es importante recordar que un Bizum para ajustar cuentas de gastos cotidianos o esporádicos como un regalo o pagar a medias una cena, no tiene ninguna implicación fiscal y no es preciso incluirlo en la Renta porque tampoco supone un aumento de riqueza exagerado.

Por ello, los expertos de TaxDown aconsejan a los trabajadores que utilicen estas transferencias como método de pago a no mezclar ingresos y tener dos cuentas de Bizum: una personal y una profesional, para así ahorrarse confusiones e inspecciones de la Agencia Tributaria.