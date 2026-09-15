Una experta en vivienda avisa: “Quien espera que baje el precio corre el riesgo de tener la hipoteca más cara”

Montaje de Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, con un bloque de pisos. Europa Press / E.E.

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Las claves Generado con IA El precio de la vivienda ha frenado su escalada, pero la demanda sigue siendo alta y se necesita más financiación para comprar. Las operaciones de compraventa han caído un 4% interanual, mientras que la constitución de hipotecas ha subido un 10,8% y el importe medio un 6%. El Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés al 2,5%, encareciendo especialmente las hipotecas variables y mixtas. La experta advierte que esperar a que bajen los precios puede llevar a hipotecas más caras, ya que precios y tipos rara vez bajan a la vez.

¿Vaso medio lleno o medio vacío? Este símil se lo están planteando muchas personas cuyo deseo no es otro que adquirir una vivienda. Y lo tienen en mente por la actual situación del mercado inmobiliario

“Los datos más recientes muestran que el precio de la vivienda empieza a frenar su escalada”, afirma Andrea Elegido, portavoz de Estudios de Wypo. “Por primera vez en varios trimestres, la sensación generalizada es que estamos echando el freno”.

De hecho, las operaciones de compraventa han caído un 4% interanual, hasta las 67.529 transacciones.

Subida de tipos

La experta no duda en afirmar que hay que ver estos datos con matices. “A primera vista podría interpretarse como un enfriamiento de la demanda. La realidad es más compleja: no cae la intención de compra, pero se necesita mayor financiación”, indica.

Y añade: “De hecho, el número de hipotecas constituidas ha crecido un 10,8%, hasta las 45.907, y el importe medio solicitado ha subido un 6%, hasta los 178.365 euros”. Es decir, se necesita más deuda para acceder a la misma vivienda que hace un año.

Por eso, Andrea Elegido remarca que no estamos ante un mercado que se enfría sino que es un mercado “que exige más esfuerzo financiero para sostener el mismo nivel de actividad”.

A esta ecuación, la experta suma la variable del precio del dinero. El Euríbor mantiene su tendencia alcista. De hecho, el Banco Central Europeo (BCE) ha elevado los tipos de interés el pasado 10 de septiembre un cuarto de punto, situando la tasa de referencia en el 2,5%.

Se trata de su nivel más alto desde abril de 2025, lo que tensiona aún más las cuotas de las hipotecas variables o mixtas en su tramo variable. Y lo hace justo en un momento en el que el precio de la vivienda ya exige hipotecas más elevadas.

“Una tendencia en la que ya están moviendo ficha los bancos, incluso en las hipotecas fijas de cara a este cuatrimestre del año”, explica la experta.

Y advierte: "Aquí es donde conviene detenerse, porque es el error de cálculo más común entre quienes buscan comprar: esperar el momento perfecto. Y ese momento, sencillamente, no existe”.

Porque, según su análisis, “el precio de la vivienda y los tipos de interés casi nunca se mueven en la misma dirección: cuando uno baja, el otro tiende a subir. Quien espera a que caigan los tipos corre el riesgo de encontrarse con una vivienda más cara. Quien espera a que baje el precio corre el riesgo de encontrarse con una hipoteca más cara”.

De ahí que concluya indicando que “el escenario ideal, es decir, precio bajo y tipos bajos a la vez es, en la práctica, una rareza estadística, no una expectativa razonable”.