Piscinas municipales de Madrid: cuándo cierran y cuáles siguen abiertas en septiembre

Las claves

Las claves Generado con IA La temporada de piscinas municipales de verano en Madrid finaliza el domingo 6 de septiembre, tras casi cuatro meses de actividad. Algunas piscinas de municipios cercanos, como las de Alcorcón, Pozuelo de Alarcón y Alcobendas, permanecerán abiertas algunos días más en septiembre. Las piscinas municipales de Madrid han funcionado con tres turnos de acceso y diferentes horarios, mientras que las de la Comunidad de Madrid tienen horario de 11:00 a 19:45. Tras el cierre de las piscinas al aire libre, en Madrid seguirán abiertas las piscinas cubiertas y algunas universitarias, como la de la Universidad Complutense hasta el 8 de septiembre.

Si vives en Madrid y hoy has decidido aprovechar el día para darte un chapuzón, estás de suerte porque este domingo 6 de septiembre, termina la temporada de piscinas de verano en Madrid.

A partir de mañana, tanto las instalaciones del Ayuntamiento como las de la Comunidad de Madrid bajan la persiana hasta mayo de 2027. La campaña veraniega empezó el 15 de mayo de 2026, coincidiendo con el Día de San Isidro.

Se ha prolongado durante casi cuatro meses en las 25 piscinas al aire libre repartidas por la capital. Aunque estas cierren hoy, algunas de otros municipios cercanos seguirán abiertas unos días más.

¿Qué piscinas siguen abiertas en Madrid?

Por ejemplo, las piscinas de Los Cantos "Carlos Hernández Ortiz" y la de Santo Domingo, ambas ubicadas en Alcorcón, seguirán disponibles hasta el 13 de septiembre. Las dos abrirán todos los días de 11:00 a 20:00.

En el norte de Madrid, el polideportivo Carlos Ruiz de Pozuelo de Alarcón mantendrá su piscina abierta hasta el 9 de septiembre en horario de 10:30 a 20:30. Y más al norte, en Alcobendas, la piscina del polideportivo José Caballero estará disponible durante el 7 de septiembre de 11:00 a 20:00.

¿Cuál es el horario de las piscinas de Madrid?

El sistema en Madrid ha funcionado con tres turnos de acceso: uno de mañana (de 10:00 a 15:00), otro de tarde (de 16:00 a 21:00) o directamente de jornada completa. Una pulsera identifica a aquellos usuarios que hayan optado por esta última opción.

Respecto a las piscinas gestionadas por la Comunidad de Madrid, su horario es ligeramente distinto: de 11:00 a 19:45.

La venta de entradas se gestiona desde la aplicación DEPORTESCM y las ubicaciones son las siguientes: Puerta de Hierro, Canal de Isabel II, San Vicente de Paúl y el Centro Deportivo M-86.

Aunque todas estas piscinas abiertas cierren hoy, domingo 6 de septiembre, la capital cuenta con otras piscinas cubiertas que seguirán abiertas durante todo el año. Además, la piscina de la Universidad Complutense continuará abierta hasta el 8 de septiembre.

Además, es posible que algunas piscinas abiertas de municipios cercanos alarguen ligeramente su horario los fines de semana para aprovechar los últimos días de baño.

Conviene consultarlo con anterioridad en la página oficial del ayuntamiento en cuestión para verificar que la piscina estará disponible.