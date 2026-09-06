Mary, limpiadora colombiana en España: “El 70% de la jornada exige esfuerzo, este trabajo es muy duro”

Las claves

Las claves Generado con IA Mary, una limpiadora colombiana en España, relata que su trabajo es físicamente muy exigente y que el 70% de la jornada implica gran esfuerzo. Sus tareas principales incluyen limpiar, organizar, reponer artículos y mantener la pulcritud en un mínimo de 15 habitaciones al día, dedicando 20-30 minutos por cada una. El empleo es realizado mayoritariamente por mujeres y suele provocar fatiga física y psicológica debido al ritmo y la exigencia de los detalles. El salario promedio de estas trabajadoras ronda los 1.220 euros mensuales, aunque depende de la región y la antigüedad.

Originaria de Colombia, Mary ejerce de empleada del hogar en un alojamiento turístico de España y mostró mediante un vídeo en su canal de YouTube (@MaryporelMundo) cómo transcurre una jornada en dicha profesión.

Subrayó que se trata de un empleo bastante más complicado de lo que aparenta, principalmente porque demanda gran agilidad y resulta extremadamente agotador corporalmente.

Asimismo, indicó que sus tareas primordiales radican en asear, ordenar, suministrar artículos y conservar la pulcritud de la estancia , además de permanecer vigilante ante cualquier pormenor. Igualmente relató que se encarga de un mínimo de 15 cuartos y destina a cada cual 30 minutos como máximo.

"Te puedes lesionar"

Mary empezó subrayando que se trata de una ocupación donde existen "muchos detalles que no se pueden dejar por alto". De este modo, buscó detallar que sus obligaciones se basan en "limpiar, organizar, reponer y mantener el trabajo en general".

En este sentido, admitió que "este trabajo es duro, el 70% de la jornada te exige esfuerzo, mayormente a la hora de hacer las camas, fuerzas mucho la espalda y si no lo manejas bien te puedes lesionar".

"Hay algo que me gusta de este trabajo que es que adelgazas, se queman tantas calorías y sudas tanto aquí que adelgazas sí o sí", añadió en tono jocoso la empleada del hotel.

Otro de los aspectos a los que resulta indispensable prestar atención durante dicha labor es que "en las camas, al hacerlas, no deben quedar arrugas y el embozo debe quedar igual".

Igualmente, precisó que mientras los colchones se encuentran deshechos, es cuando sacan partido para "limpiar el cabecero de la cama y pasamos la fregona".

Este ámbito, ocupado principalmente por personal femenino, ha manifestado en múltiples oportunidades aquello relatado por Mary: constituye un empleo de características muy severas y sus trabajadoras acostumbran a evidenciar síntomas de fatiga corporal y psicológica.

Mary, limpiadora colombiana en España: “El 70% de la jornada exige esfuerzo, este trabajo es muy duro”

En consecuencia, el sueldo promedio durante el año 2025 para estas operarias alcanza unos 1.220 euros limpios mensuales, aunque dicha cifra logra modificarse en función de la región autonómica, el alojamiento y la antigüedad del trabajador.

A su vez, las asalariadas de este gremio mencionan las difíciles circunstancias profesionales que necesitan encarar, viéndose obligadas a arreglar bastantes estancias en un lapso verdaderamente reducido de tiempo.

"No te puedes tomar una hora en la habitación porque estás empezando la jornada y te restan 15 habitaciones más", aseveró la trabajadora de limpieza.

Añadió además que "teniendo en cuenta todo, sin olvidar ningún detalle, el tiempo máximo para hacer cada habitación completa es de 20 minutos como mucho media hora, dependiendo qué tal tengamos el día".

"Hay que limpiar mucho, hay que reponer la cafetera, el minibar, asegurarnos que no falte nada y que esté todo completo", argumentó Mary.

La operaria concluyó poniendo el foco sobre una queja adicional de estas profesionales, los huéspedes que abandonan las alcobas en condiciones lamentables.

"Valoremos el trabajo de los demás, así como nos gustaría que valoraran el nuestro, porque conocemos el bien o los servicios que nos ofrecen, pero muchas veces omitimos el esfuerzo que hay detrás de todo lo que nos ofrecen y consumimos", sentenció la ciudadana colombiana.