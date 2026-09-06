Un joven sobre el precio de los alquileres en Madrid: "No es normal pagar 1.000 euros por una sola habitación"

Juanjo, un joven que ha denunciado la situación de los alquileres abusivos en Madrid. YouTube - Juanjo Leis.

Las claves

Las claves Generado con IA El precio medio del alquiler en Madrid alcanza los 1.856 euros mensuales y el metro cuadrado se sitúa en 23,2 euros. Muchos jóvenes denuncian que pagar 1.000 euros por una habitación o 600 euros por una compartida es inasumible. Para acceder a un piso, se exigen elevadas fianzas y condiciones, llegando a requerir hasta 5.000 euros de entrada. El alquiler de habitaciones ha crecido un 12% interanual y en ciudades como Madrid o Barcelona el coste medio supera los 550 euros al mes.

La demanda para acceder a una vivienda sigue subiendo. Madrid, por ejemplo, es la ciudad del país con el metro cuadrado más caro: 23,2 euros/m². Incluso, el precio medio de un alquiler estándar en la capital ya ronda los 1.856 euros al mes, según datos de julio de Idealista.

Esta implacable subida de costes ha disparado el número de arrendamientos por habitaciones, aunque a algunos les sigue pareciendo un precio inasumible.

"No es normal pagar 1.000 euros por una sola habitación o 600 por una compartida con tres personas", expresa el joven Juanjo Leis en su canal de YouTube. "Tiramos el dinero en alquileres de habitaciones, malviviendo y sin poder comprar una vivienda", denuncia.

Las dificultades para alquilar en Madrid

A su vez, Juanjo critica las imposiciones financieras para acceder a un piso en alquiler: "Que si tres meses de fianza y otro para la aseguradora, que si un seguro de impagos, que si tienes que pagar tú las tasas que no corresponden al pago del alquiler...".

"No sería la primera persona que igual tiene que reunir alrededor de unos 5.000 euros para poder entrar de alquiler en una habitación o en un piso", añade.

Además del alto precio de los arrendamientos, también clama ante las exigencias extraeconómicas que ponen muchos propietarios: "Exigen cosas como no tener mascotas, no tener pareja, que tu sueldo sea el doble del precio del alquiler...".

Incluso, denuncia el tipo de cuestiones que hacen los dueños de los inmuebles a los posibles inquilinos: "Preguntas absurdas como cuántas relaciones sexuales tienes al mes, si sales o no de fiesta, o tener que hacer listas con tus horarios de entradas y salidas de la propia vivienda".

El auge del alquiler por habitaciones

Los datos de Idealista reflejan que en España la oferta de habitaciones en pisos compartidos ha crecido un 12 % interanual durante el 2º trimestre de 2026. Sin embargo, el precio medio de una habitación es de 425 euros al mes, una cifra que apenas ha crecido un 1 % en el mismo periodo.

Esto se debe a que los arrendadores obtienen un 1,7 % más de rentabilidad a través de este tipo de alquileres, según la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos.

Por ciudades, la mitad de toda la oferta se reparte entre 4 urbes: Madrid (23%), Valencia (15%), Barcelona (11%) y Sevilla (3%).

De estas, la Ciudad Condal se mantiene como la más cara con un precio medio de 600 euros al mes por habitación, seguida de Palma y Madrid con unos 550 euros.