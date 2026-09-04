En vigor: los trabajadores que agoten el paro pueden solicitar una ayuda de más de 6.600 euros anuales

Las claves

Las claves Generado con IA Los trabajadores que agoten el paro pueden solicitar un subsidio de hasta 6.660 euros anuales si cumplen ciertos requisitos. El subsidio por agotamiento de la prestación contributiva está dirigido a quienes siguen desempleados tras consumir el paro. La cuantía mensual varía: 570 euros los primeros seis meses y 540 euros los siguientes, dependiendo del tiempo y circunstancias personales. El plazo para solicitar la ayuda es de seis meses tras agotar el paro, y su duración depende de factores como la edad y la situación familiar.

Quedarse sin trabajo sigue siendo una situación que afecta a millones de personas en España.

Según los últimos datos conocidos, correspondientes a agosto de 2026, el país cuenta con más de 2,3 millones de personas inscritas en las listas del paro.

Para quienes han agotado la prestación contributiva por desempleo, conocida popularmente como el paro, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) mantiene en 2026 una ayuda económica que puede alcanzar los 570 euros mensuales.

Se trata del subsidio por agotamiento de la prestación contributiva, una ayuda destinada a las personas que ya han consumido su paro y continúan en situación de desempleo.

Sin embargo, recibirla no es automático: es necesario cumplir determinadas condiciones relacionadas, entre otras cuestiones, con los ingresos, la edad, las responsabilidades familiares o la duración de la prestación que se haya agotado.

La cuantía tampoco es siempre la misma durante todo el periodo. El SEPE establece que los beneficiarios cobran el 95% del IPREM durante los primeros 180 días, el 90% entre los días 181 y 360 y el 80% a partir del día 361.

Con las cuantías vigentes, esto supone recibir 570 euros al mes durante los seis primeros meses y 540 euros durante los seis siguientes, lo que permite alcanzar 6.660 euros durante los primeros 12 meses de ayuda.

La duración máxima del subsidio depende de cada caso. Puede variar según la edad de la persona desempleada, si tiene o no responsabilidades familiares y el tiempo que hubiera durado la prestación contributiva agotada.

En algunos supuestos, el subsidio puede prolongarse durante seis meses, mientras que en otros puede llegar hasta los 30 meses.

Además, hay que tener cuidado con los plazos. El SEPE permite solicitar inicialmente este subsidio durante los seis meses posteriores al agotamiento de la prestación contributiva.

Si se presenta dentro de los primeros 15 días hábiles, el derecho nace desde el día siguiente al agotamiento del paro; si se solicita después, pero dentro del plazo máximo, comienza a cobrarse desde la fecha de la solicitud.

Así, esta ayuda continúa plenamente vigente en 2026 y puede convertirse en un importante respaldo económico para quienes, después de agotar el paro, todavía no han conseguido reincorporarse al mercado laboral.