Paco, albañil en Barcelona: "En este trabajo se puede ganar más de 1.800€, lo más bajo serían 1.300 € más dos pagas extra"

Las claves

Las claves Generado con IA El sector de la construcción en España sufre una grave escasez de mano de obra cualificada pese al aumento de la demanda. Los salarios base para albañiles a jornada completa oscilan entre 1.300 y más de 1.800 euros mensuales, con pagas extra y posibilidad de ingresos adicionales por horas extra. La seguridad laboral ha mejorado significativamente, con estrictos protocolos de formación y protección en las obras. La experiencia y la especialización son clave para acceder a mejores salarios y estabilidad en el sector de la construcción.

El sector de la construcción en España vive una paradoja sin precedentes: mientras la demanda de vivienda y rehabilitación no deja de crecer, las empresas se enfrentan a una alarmante escasez de mano de obra cualificada.

Para un trabajador que ejerce la profesión a tiempo completo durante todo el año, la estabilidad financiera es uno de los principales atractivos actuales del sector.

"Lo más bajo serían 1.300 euros lo que él ganaría de base", detalla Paco al ser consultado sobre el sueldo de entrada para un profesional. "Aparte tendría sus pagas dobles, dos al año, y la posibilidad de trabajar los fines de semana".

Y es que la jornada laboral está estandarizada en 8 horas diarias. No obstante, aquellos trabajadores que deciden voluntariamente aumentar sus ingresos mensuales tienen la opción de realizar jornadas adicionales durante los sábados y domingos, como afirma Paco.

Para este tipo de trabajos la especialización también juega un papel crucial, pues debido a la extrema escasez de profesionales técnicos en el mercado actual, estos gozan de una cotización superior: "Puedes llegar a 1.800€ y más".

Una de las mayores preocupaciones de quienes evalúan ingresar al sector es la siniestralidad laboral. Sin embargo, las normativas vigentes en España han transformado las obras en entornos altamente regulados y protegidos.

Paco Padilla, quien ha desarrollado su carrera en grandes multinacionales y constructoras estatales, asegura que la protección del operario es hoy la máxima prioridad.

Para operar en andamios o realizar trabajos verticales a decenas de metros del suelo, la ley exige un estricto protocolo de capacitación previa.



"Primero hay que hacer los cursos, tener un examen y luego una práctica; y luego ya, aparte, a trabajar a la calle. Aquí en España se protege por todo", explica Padilla.

En un mercado que sufre por la falta de relevo generacional, la experiencia es el activo más seguro para mantener el empleo. "El que sabe y tiene experiencia es imposible que lo echen", afirma con rotundidad Paco.

Ante la falta de mano de obra local, Padilla califica sin rodeos: "Hay trabajo, lo que hay es un descaro muy grande y nadie quiere hacerlo".

La construcción en España ya no es el sector precarizado de épocas pasadas. Aunque sigue requiriendo una notable resistencia física, ofrece a cambio salarios competitivos, estabilidad contractual casi garantizada y una regulación de seguridad de primer nivel.