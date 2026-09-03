Ya es oficial: los clientes ya pueden pagar sin tarjeta ni efectivo en las tiendas físicas en España

Las claves

Las claves Generado con IA Bizum Pay permite pagar en tiendas físicas en España usando solo el móvil, sin necesidad de tarjeta ni efectivo. El sistema funciona mediante tecnología NFC, realizando pagos instantáneos directamente desde la cuenta bancaria del usuario. La aplicación de Bizum Pay está disponible desde el 14 de julio para Android e iOS y su implementación es gradual según bancos y comercios. Bizum Pay compite con Apple Pay y Google Wallet, ofreciendo pagos inmediatos y detallados, con respaldo de la entidad bancaria y mayor seguridad.

El pago con tarjeta física y el efectivo ya era un método de pago cercano a la extinción, desde que es posible pagar con el móvil son pocos los que abandonan su vivienda con una cartera. Sin embargo, ha llegado la siguiente etapa del proceso.

La plataforma Bizum, conocida por ser un método de transferencia monetaria instantánea a través de números de teléfono, ha sacado una nueva modalidad para poder pagar de esta manera en tiendas físicas.

Así, Bizum Pay ha lanzado una nueva cartera digital en España que funciona con tecnología de comunicación de campo cercano y directamente desde la cuenta bancaria sin necesidad de usar tarjetas ni efectivo.

Para conseguir esto, es preciso descargar la aplicación que se encuentra disponible desde el 14 de julio tanto en Android como en iOS, y configurarla con el banco.

Sin embargo, el servicio se está implementando de forma gradual en España a lo largo de 2026. Su disponibilidad depende de cada entidad bancaria y de la adaptación de los comercios, con lo cual se recomienda consultar los canales oficiales del banco para asegurarse de si está activo.

¿Cómo funciona Bizum Pay?

La gran novedad de este sistema, que lo diferencia del pago con tarjeta, es que permite pagar en tiendas físicas acercando el móvil al datáfono y sin intermediarios, sino de manera directa e instantánea. En otras palabras, el dinero entra en la cuenta del comerciante en ese instante.

Por otro lado, al utilizar tecnología NFC o de comunicación de campo cercano, permite que el pago se realice con tan solo acercar el móvil al datáfono, sin necesidad de que haya contacto.

También, al contar con el respaldo de la entidad financiera y la ciberseguridad bancaria, solo se solicitan los datos imprescindibles, lo que reduce a su vez el riesgo de fraude.

A pesar de que el principal atractivo es el pago directo desde la cuenta, Bizum Pay permite añadir las tarjetas bancarias a la cartera digital ofreciendo cierta flexibilidad al usuario. Asimismo, todas las operaciones quedan registradas detalladamente permitiendo un seguimiento de los pagos y movimientos.

Para los comercios, Bizum Pay ofrece una nueva forma de cobro que se adapta a los pagos digitales, facilitando la conciliación de pagos y la integración de soluciones móviles en el comercio físico.

Además de servir como una ventaja que reduce el riesgo de impagos, todo sin necesidad de cambiar sus dispositivos actuales.

Con esto, Bizum ha dado un salto definitivo para competir con Apple Pay y Google Wallet, pero con la diferencia de que el dinero sale instantáneamente de la cuenta bancaria vía transferencia una vez se confirma el pago.

Como fue mencionado con anterioridad, se está implementando de forma gradual en España, pero, como informa la misma compañía Bizum, el sistema ya está habilitado en al menos un millón de terminales de pago en el país y pronto esperan poder implementarlo en la compra online.