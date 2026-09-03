Una camarera cubana en España: "En Cuba era doctora y aquí cobro unos 1.400 € por estar de pie, tenga o no clientes"

Las claves

Las claves Generado con IA Ismaray, doctora en Cuba, trabaja ahora como camarera en España cobrando unos 1.400 euros al mes. Destaca la diferencia entre el trabajo estatal en Cuba y el sector privado español, incluyendo normas laborales más estrictas y largas jornadas de pie. La dificultad para convalidar títulos académicos empuja a muchos migrantes cualificados a empleos en la hostelería y otros sectores de servicios. Ismaray refleja la realidad de muchos migrantes que deben empezar de cero y dejar atrás su vida profesional y personal al emigrar.

España es uno de los principales destinos de residencia de la población cubana en el extranjero. Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de 287.000 cubanos viven en España.

Ismaray es una de ellas. En Cuba, era doctora en el sector público. Ahora, en el otro lado del Atlántico, trabaja de camarera. "Cobro unos 1.400 euros", admite en su canal de YouTube, La Tribu Pérez.

"Algo que me ha afectado un poco es que no se permite estar sentado en el horario laboral, es decir, que tengo que estar de pie las 8 horas que estoy en el trabajo, tenga o no clientes", relata.

Y es que según su testimonio, trabajar en Cuba es muy distinto: "En Cuba nunca trabajé en un sector privado, siempre trabajé en un sector estatal, allí si necesitas salir un momento a resolver un problema puedes salir, pero aquí en España es todo muy diferente".

"El uso del teléfono móvil durante el horario de trabajo solo está permitido estrictamente para uso laboral o urgencia personal... Eso choca un poco porque el cubano está acostumbrado a tener siempre el teléfono y aquí no lo puedes tener", añade.

Sobre su horario, Ismaray explica que el turno partido le hace perder 4 horas de su día a día en transporte, ya que vive a una hora de su puesto de trabajo: "Se me hace un poco engorroso".

Su caso es muy común. Tal y como reflejan los datos del Ministerio de Inclusión, el sector de la hostelería es el que incorpora un mayor porcentaje de trabajadores extranjeros. La patronal señala que 1 de cada 3 empleados no es español.

La burocracia, la principal barrera de los migrantes

Esto se debe, en parte, a que muchos migrantes con estudios superiores que llegan a España tienen dificultades para encontrar un empleo relacionado con la profesión que tenían en su país.

Una de las causas es la larga espera para convalidar sus títulos académicos. En definitiva, esto empuja a los inmigrantes a ocupaciones del sector servicios como la hostelería, el comercio o la atención al cliente.

Este fue, sin duda, el caso de Ismaray. Aunque envió currículums para muchas ofertas de empleo, acabó trabajando como camarera: "Les interesaba una persona rápida que estuviera dispuesta a aprender, aunque no tuviera experiencia previa".

"Hace apenas 6 meses era médico en Cuba y hoy estoy construyendo mi vida desde cero en España", expresa antes de concluir con una interesante reflexión: "Emigrar también es dejar atrás una vida, una profesión, tu familia, tus costumbres y aprender a empezar otra vez".