Gonzalo Bernardos, economista: "Almaraz es la manera de tener precios en electricidad más bajos"

Las claves

Las claves Generado con IA El precio de la electricidad subió un 8,5% en julio debido al encarecimiento del gas por tensiones geopolíticas y mayor consumo por el calor. Gonzalo Bernardos destaca que la prórroga de la central nuclear de Almaraz es clave para mantener precios eléctricos más bajos en España. Las renovables, como la fotovoltaica y la eólica, reducen su eficacia en verano por altas temperaturas y menor viento, aumentando la dependencia del gas. Bernardos aboga por la continuidad de las nucleares para asegurar autonomía energética y evitar fluctuaciones de precios.

El incremento del 8,5% en el precio de la electricidad durante el mes de julio ha tenido un importante impacto en la inflación. La guerra de Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz han llevado al encarecimiento del gas que, a su vez, incrementa la factura de la luz.

Así, Gonzalo Bernardos, economista, aprovechó para hablar en el programa Más Vale Tarde sobre este incremento y los motivos detrás de esta subida señalando que factores como el calor extremo y la falta de viento aportan a ello.

Por ello, el economista señaló que el hecho de que se haya prolongado la actividad de la central nuclear en Almaraz es una buena noticia para España y sus bolsillos.

¿Qué hay detrás de la subida?

El economista señaló que es importante tener en cuenta que "la energía fotovoltaica funciona muy bien y genera mucha energía en las horas de sol cuando nos encontramos en las horas de sol cuando nos encontramos a temperaturas de entre 22 y 25 grados".

Sin embargo, el economista recalcó que cuando se alcanzan temperaturas más altas como los 30 grados, muy propio del verano, "disminuye mucho su efectividad", con lo cual se produce menos.

A esto se suma que estos meses de verano la energía eólica tampoco está en su mejor momento porque "tenemos menos viento, por lo tanto también producimos menos", explicó.

Además de todo esto, Bernardos hizo hincapié en que "desde que tenemos masivamente aires acondicionados, la punta del consumo son los meses del verano, no el invierno como en un año normal".

De esta manera, en el verano que son meses de alta demanda eléctrica por el aire acondicionado, "la oferta de las renovables disminuye" por las condiciones antes explicadas. En vista de esta situación, "tenemos que recurrir al gas natural".

El problema del gas natural es que con las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo y el conflicto con el estrecho de Ormuz, su precio ha aumentado casi un 100% lo que acaba repercutiendo en el precio de la luz.

Gonzalo Bernardos, economista, en 'Más Vale Tarde'. LaSexta

Teniendo esto en cuenta, Bernardos señaló que España necesita un proyecto energético que no dependa de estas variables y tenga autonomía y que "esta autonomía, indiscutiblemente, necesita una fuente generadora de electricidad que aunque llueva, haga calor o frío, la tengamos siempre y esa es la nuclear"

"Entonces, a mí me parece que la central de Almaraz tiene que seguir hasta 2030 y seguir durante bastantes años más si las condiciones técnicas lo permiten porque es la manera de coger y evitar recurrir a hidrocarburos, principalmente el gas natural y tener precios de la electricidad bastante más bajos", declaró Bernardos.

A pesar de que las renovables tengan precios que dependen de ciertas condiciones, según explicó el economista, "gracias a ellas podemos tener buena parte del año precios más bajos que en el resto de Europa y el camino para generar un mejor empleo industrial puede estar por allí".

Esto, a su vez, también hace que España sea "un gran país para invertir" a nivel energético. Por ello, Bernardos aprovechó para concluir su intervención señalando que hay que aprovechar esto: "No reduzcamos nuestra producción de electricidad a través de cerrar nucleares, sino aumentémosla".