Javier, propietario de 11 pisos en alquiler: "Estoy vendiendo alguno por la inseguridad, hay más riesgo de impago"

Las claves

Las claves Generado con IA Javier Medina, propietario de 11 pisos en alquiler, está vendiendo algunas de sus propiedades por la creciente inseguridad en el mercado. Medina percibe un aumento del riesgo de impago y señala que se ponen más trabas a los inversores inmobiliarios. El propietario contrata seguros contra impagos y exige nómina, contrato de trabajo y DNI para reducir riesgos con los inquilinos. Considera que las medidas de protección a personas vulnerables pueden tener un efecto perverso y desincentivar el alquiler.

El mercado del alquiler continúa generando debate entre propietarios, inquilinos y administraciones.

Mientras miles de personas buscan una vivienda que puedan asumir con sus ingresos, algunos propietarios aseguran que las condiciones actuales les generan cada vez más incertidumbre a la hora de poner sus inmuebles en el mercado.

En el caso de Javier Medina, propietario de 11 pisos en alquiler, que ha explicado en Espejo Público su situación y las razones que le han llevado incluso a comenzar a desprenderse de algunos de sus inmuebles.

Durante su intervención, Medina cuestionó la diferenciación que se realiza entre propietarios en función del número de viviendas que poseen.

Para explicar su postura, recurrió a una comparación con otro negocio: "Es como si un panadero con todo su esfuerzo monta una panadería, le empieza a ir bien y con los años consigue montar una segunda panadería".

El problema del alquiler en España

El propietario aseguró que está modificando su estrategia de inversión debido a la percepción de un mayor riesgo en el mercado inmobiliario. "Estoy vendiendo alguna por la inseguridad", afirmó durante la entrevista.

Medina considera que existe "más riesgo de impago" y que cada vez se establecen "más trabas a los inversores inmobiliarios". Ante esta situación, explica que ha comenzado a diversificar sus inversiones y trasladar parte de su capital hacia otros activos que considera más seguros.

Su preocupación no se limita únicamente a la posibilidad de que un inquilino deje de pagar. También señala el coste que supone protegerse frente a ese escenario.

Según explicó, siempre contrata un seguro que cubra los posibles gastos derivados de un impago, una medida que, a su juicio, termina repercutiendo sobre el precio final de la vivienda. Para reducir el riesgo antes de formalizar un contrato, Javier explicó que realiza un estudio previo de los candidatos.

Entre los requisitos se encuentran presentar la nómina, disponer de contrato de trabajo y aportar el DNI, además de comprobar que el futuro inquilino no figure en un listado de morosos.

Una vez superado ese análisis, el propietario asegura que procede con el alquiler.

Sin embargo, Medina también mostró su preocupación por el efecto que, según su opinión, tienen determinadas medidas de protección sobre las personas vulnerables.

"El Gobierno nos está diciendo abiertamente a los propietarios que no alquilemos a personas vulnerables", afirmó, al considerar que existen dificultades para recuperar la vivienda ante un eventual impago.

El propietario resumió su postura señalando que estas medidas pueden generar un "efecto perverso" y terminar provocando que algunos propietarios opten por retirar viviendas del mercado o venderlas, en lugar de destinarlas al alquiler.