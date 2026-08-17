Una española de 25 años en Suiza: "Aquí se puede ahorrar entre 2.000 y 3.000 euros al mes, unos 30.000 al año"

Las claves

Las claves Generado con IA Raquel Salamanca, una joven española de 25 años, ha ahorrado más de 30.000 euros en un año y medio trabajando en Suiza. Recomienda evitar grandes ciudades como Zúrich o Berna por el alto coste de vida y optar por regiones montañosas donde alojamiento y comida suelen estar incluidos en empleos hoteleros. Para encontrar trabajo en Suiza, aconseja adaptar el currículum a la lógica suiza y buscar antes de octubre y abril, meses clave por el fin de las temporadas turísticas. El salario medio anual en Suiza es de 75.062 euros, más del doble que en España, aunque el coste de vida es un 77% más alto.

¿Dejarías tu vida en España para ahorrar 30.000 euros al año en Suiza? Esa es la decisión que han tomado los más de 130.000 ciudadanos españoles que viven actualmente en el país helvético, según el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero.

Raquel Salamanca es una de ellos. Pese a haber estudiado Derecho en España, esta joven de 25 años decidió mudarse a Suiza hace año y medio. Ahora cuenta su experiencia en su canal de YouTube, Raquel Salamanca | LostInSwiss, donde también aconseja a más personas interesadas en migrar.

"En año y medio he ahorrado más de 30.000 euros", explica. Raquel cuenta cómo la planificación de una nueva vida en Suiza es vital, especialmente el momento y el lugar a donde emigrar.

En este sentido, recomienda no empezar la aventura en una gran ciudad como Zúrich o Berna, ya que los gastos son considerablemente altos en comparación con zonas más aisladas. Además, en las regiones montañosas el alojamiento y la comida suelen estar incluidos en cualquier trabajo hotelero.

Aunque ese gasto se deduce de la nómina (entre 300 y 500 euros mensuales), no tienes por qué pagar una fianza o competir por un piso.

"En Suiza, en un puesto de montaña con alojamiento incluido,(...) te descuentan la comida y no tienes realmente muchísimos más gastos porque no tienes dónde gastar; puedes ahorrar entre 2.000 y 3.000 francos al mes", apunta la joven española.

Para encontrar trabajo, Raquel destaca dos características fundamentales: hay que adaptar el currículum a la lógica suiza y empezar a buscar empleo antes de octubre y abril, ya que son los meses en los que terminan las temporadas turísticas.

Sobre el currículum, aconseja ordenarlo con rigor ya que si no, puede ser descartado sistemáticamente. A su vez, considera crucial aportar una carta de presentación en la que se demuestre capacidad de adaptación ante el aislamiento entre montañas.

En cuanto a los tiempos para buscar trabajo, Raquel defiende que hay que hacerlo antes de que arranquen las temporadas turísticas. Intentar conseguir empleo en octubre o abril puede agotar nuestros ahorros antes de encontrarlo, ya que muchos hoteles estarán cerrados.

¿Cuál es el salario medio en Suiza?

El salario medio anual en Suiza es de 75.062 euros, según datos de Eurostat de 2024. En España, es de 33.700 euros, unos 41.300 menos que en el Estado alpino.

Eso sí, el coste de vida también es un 77 % más alto en el país helvético según los Índices de Nivel de Precios de Eurostat.