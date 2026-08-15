Alfonso, funcionario de la Seguridad Social: "La jubilación anticipada no es mala opción si se solicita en diciembre"

Las claves

Las claves Generado con IA Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, recomienda solicitar la jubilación anticipada en diciembre para beneficiarse de la revalorización de enero. Solicitar la jubilación anticipada en diciembre puede suponer hasta 51 euros más al mes respecto a hacerlo en enero del siguiente año. La jubilación anticipada ha descendido en España tras la reforma Escrivá, y la edad media de jubilación ha aumentado hasta los 65,5 años. El aumento progresivo de la edad legal de jubilación y la penalización económica hacen que la decisión de jubilarse anticipadamente dependa de las circunstancias personales de cada trabajador.

¿Te jubilarías anticipadamente a cambio de una penalización económica? Este es uno de los eternos debates en España. ¿Compensa hacerlo? ¿Cuál es la diferencia en euros por dejar de trabajar unos meses antes?

A todas estas cuestiones responde Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social. "La jubilación anticipada no es una mala opción", defiende en su canal de YouTube. No obstante, asegura que el momento de la solicitud es crucial para conseguir una mayor revalorización.

En este sentido, Alfonso argumenta que diciembre es el mejor mes para iniciar los trámites de la jubilación, ya que la pensión a percibir será la de enero del siguiente año. En dicho mes, la prestación se revaloriza bastante y tiene menos coeficientes reductores.

¿Compensa jubilarse anticipadamente en España?

En un caso práctico, el funcionario demuestra que dependerá de los meses que se ahorre un trabajador y el valor que le dé él mismo al dinero. Expone un ejemplo basado en el simulador de la Seguridad Social.

Según este, una persona que se jubile en mayo tan solo ganaría 3 euros más al mes que otro que lo hiciera en diciembre con las mismas condiciones. En cambio, si hubiera un año entre una jubilación y otra, la diferencia sería de 122 euros al mes.

"¿Me interesa trabajar todo un año para ganar 122 € más?", se pregunta Alfonso. ¿Y cuál es la diferencia de jubilarse en diciembre a hacerlo en enero? En su caso práctico, solicitar la jubilación en diciembre representa cobrar 51 euros más mensuales.

"Es cierto que la jubilación anticipada tiene una penalización de por vida, pero cuanto mayor sea la futura revalorización, más nos podría interesar", concluye. En definitiva, la decisión dependerá del valor que le dé cada persona a su tiempo y al dinero que percibirá.

Descienden las jubilaciones anticipadas en España

Las estadísticas demuestran que la jubilación anticipada decrece tras la conocida como reforma Escrivá de 2022. Según los datos del Ministerio de Inclusión, en 2025 hubo algo más de 104.655 jubilaciones anticipadas, unas 17.500 menos que en 2022.

De hecho, la edad media de jubilación en España ha subido más de un año desde 2018, situándose en los 65,5 años al cierre de 2025. Eso quiere decir que los españoles ahora trabajan 12 meses más de media que hace 8 años.

Además de la reforma Escrivá, otro motivo es el aumento progresivo de la edad legal de jubilación, que alcanzará los 67 años en 2027. Sin embargo, esta subida solo afectará a aquellas personas que no tengan largas carreras de cotización.

Por contra, las jubilaciones demoradas suponen ya el 12,3 % del total. Es un salto importante respecto al 4,8 % de 2019.