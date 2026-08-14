Virginia, enfermera española en Noruega: “Hoy voy a cobrar 500 euros por trabajar solamente 7 horitas”

Las claves

Las claves Generado con IA Virginia Benítez, enfermera española en Noruega, destaca que cobrará 500 euros por un turno de 7 horas en un día festivo. Los convenios noruegos permiten a sanitarios cobrar hasta un 133% más del salario base en días festivos, llegando a unos 70 euros la hora. Para ejercer en Noruega, es necesario homologar el título de enfermería, acreditar nivel B2 de idioma y presentar pruebas médicas negativas. Las jornadas laborales en Noruega suelen ser de 35 a 37,5 horas semanales, menos que en España, y las tareas incluyen cuidados básicos y de salud a domicilio.

A lo largo de los últimos años, muchos jóvenes españoles han decidido establecer su residencia en otros países europeos. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la mayoría de los españoles establece su hogar en Francia, Reino Unido, Alemania y Suiza.

Los datos también muestran que hasta el 1 de enero de 2026 un total de 1.164.394 personas con nacionalidad española tenían su residencia fijada en países europeos.

Virginia Benítez es una enfermera española que decidió emigrar a Noruega y a través de redes sociales aprovechó para exponer las diferencias entre las condiciones laborales del sector sanitario en ambos países.

"¿Quién se viene?"

Benítez es enfermera a domicilio y grabó el vídeo el 17 de mayo, día festivo en Noruega. Así, explicó que "estoy cobrando por el turno de hoy unos 70 euros la hora al cambio más o menos".

Las regulaciones laborales noruegas y los convenios de la Asociación de Enfermería de Noruega (NSF) otorgan un suplemento del 133.33% adicional sobre el salario base en días festivos oficiales, con lo cual la remuneración estos días aumenta considerablemente.

De esta manera, con un salario por hora base promedio de 31 euros la hora, este recargo eleva la remuneración a unos 70 y 72 euros por hora en días festivos o extraordinarios.

La joven sanitaria no pudo ocultar su sorpresa expresando que "voy a cobrar 500 euros solamente por trabajar siete horitas". En Noruega las jornadas laborales van de las 35 horas semanales hasta las 37,5 horas a diferencia de las 40 horas semanales españolas.

Las tareas de Benítez consisten en que "voy a casa de pacientes que necesitan ayuda en actividades de su vida diaria que por ellos mismos no pueden realizar", explicó. Algunas de estas actividades son ducharse, hacerse el desayuno y más actividades de la vida cotidiana, además de por supuesto cuidar de estas personas a nivel de salud.

Para ser enfermera en Noruega es preciso hacer frente a una serie de requisitos. En primer lugar, es preciso llevar a cabo una homologación del título extranjero que debe equivaler a grado de enfermería de tres años.

Por otro lado, hay que contar con un nivel de idiomas B2 que se obtiene aprobando el examen oficial del país, garantizando una buena comprensión lectora, escritura, conversación y escucha.

En último lugar, para salvaguardar el sistema hospitalario, todo profesional que haya residido o trabajado en entornos sanitarios fuera de los países nórdicos debe certificar un resultado negativo en pruebas de descarte de tuberculosis y la bacteria multirresistente MRSA antes de comenzar a ejercer.

Así, la joven enfermera se sinceró concluyendo su vídeo con la pregunta clave: "¿Quién se viene a preparar tostadas? Porque yo estoy muy contenta ahora mismo".