Experto inmobiliario avisa: "Mucha crisis y burbuja inmobiliaria, pero el valor de la vivienda crece sin frenos"

Las claves

Las claves Generado con IA El experto inmobiliario Aitor Maldonado afirma que, pese a la percepción de crisis y burbuja, el valor de la vivienda sigue creciendo sin freno en España. Invertir en vivienda sigue siendo rentable, especialmente si se apuesta por reformas inteligentes y alquiler por habitaciones, como demuestra un caso en Burgos con alta rentabilidad. La rentabilidad media de la vivienda en España es del 6,7 %, pero alcanza mejores cifras en ciudades menos tensionadas, superando a Madrid y Barcelona. Las reformas estratégicas, como adaptar espacios para añadir habitaciones y usar mobiliario estándar, pueden aumentar los ingresos y acelerar la recuperación de la inversión.

¿Invertir en la compra de un piso o una casa es buena opción? Algunas personas pueden tener miedo a invertir en ladrillo por varios motivos: miedo a una ocupación ilegal, posibles sorpresas inesperadas, gastos fijos en comunidad y otros que van surgiendo como reparaciones y derramas.

Además, invertir en un inmueble implica gastar una cantidad importante de dinero, lo que puede hacer replantearnos si realmente es la mejor opción. Aitor Maldonado, experto inmobiliario, comparte su visión del mercado a través de su canal de YouTube.

"Mucha crisis, burbuja inmobiliaria y 'caída de precios de vivienda inminente' año tras año, pero el resultado siempre es el mismo: el valor de vivienda creciendo sin freno", explica en uno de sus últimos vídeos.

"Y la deuda o intereses se mantiene prácticamente a valor de inflación o menor", añade. Según el último informe trimestral de Idealista, la rentabilidad bruta media de la vivienda en España es del 6,7 %, lo que representa una bajada del 7,3 % respecto al mismo período de 2025.

Sin embargo, esta rentabilidad es superior en ciudades con menor presión inmobiliaria. Es decir, que la ubicación del inmueble es importante cuando queremos invertir en ladrillo. Por ejemplo, Maldonado explica un caso práctico en Burgos.

Una reforma inteligente para ahorrar

Asesoró a un cliente para que comprara un piso por 73.650 euros. Tras llevar a cabo una reforma inteligente, ahora tiene el piso alquilado por habitaciones, generando unos ingresos mensuales de 1.050 euros.

Eso significa que su cliente habrá recuperado la inversión en menos de seis años, sin contar con los gastos fijos y extraordinarios que comporte la propiedad del piso.

Maldonado destaca la reforma inteligente que se llevó a cabo en el inmueble para abaratar el coste del mobiliario. Por ejemplo, se movió 10 centímetros la pared de la cocina para que cupieran muebles estándar.

Esto representa un gran ahorro, ya que el mobiliario hecho a medida es más caro. Y el broche final fue la adaptación del salón para añadir una habitación más, lo que permite aumentar los ingresos mensuales.

¿Es rentable invertir en pisos fuera de Madrid y Barcelona?

Siguiendo el caso práctico, en Burgos la rentabilidad en este último trimestre fue del 5,8 %. Un porcentaje que -si bien es menor a la media nacional- es superior al de grandes urbes como Madrid (4,7 %) o Barcelona (5,2 %).

"Lo único que me queda claro ante tanto ruido, es que la vivienda cada vez deja más claro que es el mejor vehículo de inversión para proteger y escalar tu capital", concluye Maldonado.