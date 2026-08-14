Entró en vigor: puedes seguir cobrando el subsidio por desempleo aunque estés trabajando a tiempo parcial

Las claves

Las claves Generado con IA El subsidio por desempleo se puede compatibilizar con un trabajo a tiempo parcial sin perder la ayuda, según la nueva normativa del SEPE. La ayuda se reducirá progresivamente y se suspenderá a los 180 días si se mantiene el empleo a tiempo parcial. El Complemento de Apoyo al Empleo (CAE) permite recibir la bonificación aunque se tengan varios empleos, ajustándose a las horas trabajadas. Para mantener la prestación, los ingresos no deben superar casi cuatro veces el IPREM y la cantidad a percibir se revisa mensualmente.

Si estás cobrando el subsidio por desempleo y te han ofrecido un trabajo a tiempo parcial, no tienes que renunciar a la totalidad de la ayuda para aceptar el empleo. La normativa del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) contempla que puedas compaginar ambos.

Sin embargo, hay matices importantes como la adaptación de la bonificación según la duración de tu nueva jornada laboral. Además, el SEPE irá reduciendo la ayuda con el paso de los meses, hasta que se suspenda a los 180 días (6 meses) si mantienes el empleo.

Y es que el objetivo final del Estado es que la población tenga menos trabas para encontrar trabajo. Así funciona el régimen de compatibilidad de las prestaciones por desempleo desde la aprobación del Real Decreto-ley 2/2024.

Este subsidio, llamado Complemento de Apoyo al Empleo (CAE), incluso es compatible con más de un trabajo. Esto se explica porque la bonificación que recibirás irá en función del número de horas que trabajes.

En cualquier caso, cada día que estés percibiendo el CAE te restará un día entero del subsidio acumulado, así que debes calcular si te merece la pena. ¿Cómo calcularlo? Puedes consultarlo directamente llamando a cualquier oficina del SEPE o a través de su simulador, disponible en su página web.

Para el cálculo, deberás precisar si procedes de un subsidio asistencial o de una prestación contributiva -el paro-. Además, tendrás que establecer cuántos meses llevas ya cobrando la ayuda y el porcentaje de horas de tu nueva jornada laboral.

Por último, el Programa de Autocálculo de Prestaciones necesitará comprobar que no superas los topes de ingresos máximos permitidos.

La diferencia entre paro y subsidio por desempleo

Es importante aclarar que estas condiciones no aplican de la misma manera al paro contributivo. Este último es lo que te corresponde por haber cotizado, mientras que el subsidio por desempleo es una ayuda asistencial que se pide cuando no se tiene paro acumulado.

Si estás cobrando el paro y aceptas un trabajo a tiempo parcial, no tienes por qué perder tu ayuda. La ley te permite compatibilizar ambos desde el primer día, restando de tu prestación mensual del SEPE la parte proporcional al tiempo que trabajes.

Lo que exige un mínimo de 9 meses de cobro previo es la opción de dar el salto al nuevo CAE, una modalidad mucho más atractiva que te permite compaginar tu paro incluso con jornadas completas cobrando un incentivo extra.

Con el nuevo régimen del CAE, tu ayuda ya no se recortará de manera proporcional a tu sueldo ni a las horas de tu jornada. En su lugar, pasarás a ingresar un porcentaje fijo del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples de manera mensual.

Además, se revisará la cantidad a bonificar cada mes y no cada tres. Cobrarás la parte proporcional de la ayuda según tus horas de jornada laboral. Es decir, que si trabajas a media jornada, solo ingresarás la mitad del paro que solías percibir.

Finalmente, si tu nuevo salario es demasiado alto - casi cuatro veces el indicador oficial del IPREM- dejarás de cobrar el paro.