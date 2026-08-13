Tian vio el eclipse solar desde Segovia: "La imagen se te queda grabada en la retina, nunca has visto algo así en tu vida"

Las claves

Las claves Generado con IA El eclipse solar del 12 de agosto fue visible en 28 provincias españolas, incluida Segovia, donde no se veía un fenómeno así desde hacía más de 120 años. Tian Valez, estudiante de medicina, presenció el eclipse en directo desde Segovia y destacó la importancia de usar gafas homologadas para proteger la vista. Durante la fase de totalidad, es seguro quitarse las gafas solo cuando no se ve nada a través de ellas; en cuanto reaparece la luz solar, deben volver a colocarse. Tian comprobó que la temperatura apenas bajó durante el eclipse, aunque sí notó una sensación térmica menor durante el minuto de oscuridad total.

El eclipse solar del miércoles 12 de agosto no dejó indiferente a nadie. No es para menos. La Península Ibérica no disfrutaba de un evento astronómico así desde hacía más de 120 años. Ni siquiera la nubosidad que tuvo lugar en el norte impidió el deleite de la población.

Entre las 28 provincias españolas que pudieron ver el eclipse solar completo está la de Segovia. Tian Valez es un joven que observó el fenómeno desde la ciudad del Acueducto. Reaccionó en directo en su canal de YouTube desde un descampado con vistas a la catedral.

"La imagen se te queda grabada en la retina, nunca has visto algo así en tu vida", expresaba mientras el Sol se escondía completamente. Tian, que es estudiante de medicina, destacó la importancia del uso de gafas homologadas para no dañar la vista durante el eclipse.

Cómo saber cuando quitarte las gafas en un eclipse

Aunque él mismo se las quitó durante unos segundos durante la fase de totalidad: "La idea es ver el momento en que se oscurece; ese es el momento más seguro". La Asociación Americana de Astronomía respalda que las gafas protectoras solo deben quitarse en esos minutos de oscuridad.

¿Cómo saber cuándo puedes quitarte las gafas? Cuando estés mirando el eclipse y notes que no ves nada a través de las gafas. Esa es la señal de que durante unos instantes es seguro quitárselas. Cuando notes que el primer destello de luz solar, deberás volver a ponértelas.

"De repente, al minuto vuelve a aparecer la luz", relató Tian en el momento en el que la silueta del Sol volvía a hacerse visible. En Segovia, ese momento mágico duró un minuto: entre las 20:31 y las 20:32.

"Quien tenga la oportunidad de contemplar un evento de este tipo por favor que vaya a verlo... porque la imagen se te queda grabada en la retina de lo hermosa que es", argumentó.

A modo de curiosidad, Tian quiso comprobar de forma muy casera si la temperatura baja radicalmente durante la fase de totalidad de un eclipse solar. Para ello, monitorizó la temperatura durante todo el fenómeno astronómico.

La temperatura inicial fue de 34º C. En la fase intermedia, los termómetros bajaron hasta los 32º C. Y a pocos segundos de la fase de totalidad, la temperatura se mantuvo estable. Sin embargo, el joven estudiante de medicina sí percibió una sensación térmica menor.

Aun así, creía que se iba a notar un cambio sustancial: "Pensé que iba a bajar más la temperatura; no sé si era la emoción del momento, que estaba enfocado en ver la imagen, pero no sentí tanto...".