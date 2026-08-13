Es oficial: el trabajador que quiera jubilarse a los 65 años tendrá que tener cotizado 38 años y 6 meses en 2027

Las claves

Las claves Generado con IA En 2027, para jubilarse a los 65 años sin reducción de pensión será necesario haber cotizado 38 años y 6 meses. La edad mínima de jubilación ordinaria aumentará a 67 años en 2027 si no se alcanzan los años de cotización requeridos. Actualmente, el requisito de cotización para jubilarse a los 65 años es de 38 años y 3 meses, aumentando tres meses en 2027. Existen colectivos como funcionarios, mineros o bomberos que pueden jubilarse antes de la edad ordinaria con su pensión íntegra.

Importante cambio el que se avecina para 2027 si hablamos de jubilaciones. Y es que, fruto del cambio aprobado en 2011 por el Gobierno de Mariano Rajoy, se estableció un periodo transitorio entre 2013 y 2027.

Asimismo, también se cambiaron los parámetros para que los trabajadores pudieran seguir jubilándose a los 65 años sin ver reducida su pensión.

Así, y respecto a este último punto, quienes quieran jubilarse a los 65 años en 2027 tendrán que tener cotizados 38 años y 6 meses.

Edad mínima

El cambio antes indicado vino marcado por el envejecimiento de la población y la presión sobre las cuentas del sistema público de pensiones.

En 2025, la edad mínima para acceder a la pensión se situaba en 66 años y 8 meses, mientras que en 2026 pasaba a ser de 66 años y 10 meses. ¿Y en 2027? Dicha edad será de 67 años.

No obstante, quienes acrediten una larga carrera de cotización pueden seguir jubilándose a los 65 años sin sufrir cortes en su pensión.

Actualmente, es necesario haber cotizado al menos 38 años y 3 meses, aunque ese requisito aumentará en 2027 hasta los 38 años y 6 meses, es decir, tres meses más.

Eso sí, los trabajadores que ya hayan cotizado los años exigidos que estipula la ley podrán jubilarse un poco antes, a los 65 años, sin sufrir una reducción de su nómina.

Otros colectivos, como funcionarios o profesiones de riesgo como mineros o bomberos, también cuentan con prerrogativas para dejar de trabajar y cobrar su pensión íntegra antes de tiempo, alrededor de los 60 años.

Es importante destacar que ningún empleado en España está obligado a retirarse con la edad mínima de jubilación, aunque deben asumir las consecuencias.

Hablamos de penalizaciones en la cuantía que oscilan entre el 2,81% y el 21% en función de cuánto tiempo antes se produzca.

Este castigo en la remuneración se produce porque el objetivo del Ejecutivo es retrasar lo máximo posible el fin de la carrera laboral de los contribuyentes.

Por eso, en paralelo, también tratan de impulsar la jubilación activa que introduce cambios a partir del 28 de agosto.