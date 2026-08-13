Fran vio el eclipse solar total en Castellón: “Pensaba que iba a ser algo normalito y se me puso la piel de gallina”

Una persona durante el eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en León, Castilla y León (España). Fernando Otero Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El eclipse solar total del 12 de agosto dejó a miles de españoles maravillados, generando emociones intensas y aplausos espontáneos en lugares como la playa de Gurugú en Castellón. Fran, uno de los asistentes, describió la experiencia como espectacular e inolvidable, superando completamente sus expectativas iniciales. El fenómeno, visible en toda España y parte del 'Trío Ibérico' de eclipses, fue el primero de este tipo en el país en más de 100 años. El eclipse recorrió España desde Galicia hasta Baleares, con una duración promedio de poco más de un minuto, y provocó un aumento en la demanda y precios de alojamientos en zonas privilegiadas para su observación.

El eclipse solar total del 12 de agosto fue un evento que dejó hipnotizados a todos los españoles por unos minutos. En la mitad de la tarde el país quedó sumido en la oscuridad cuando la luna y el sol se encontraron.

Un evento que generó emoción, aplausos, expectación e incluso lágrimas en sus espectadores y que ya se preparan para volver a disfrutar del evento el 2 de agosto del 2027.

Mientras algunos llevaban días esperando el histórico día, otros lo vieron sin saber qué esperar. Así, Fran, un espectador en Castellón habló con El Periódico sobre cómo vivió este mágico momento en uno de los puntos con mejor visibilidad de España.

Un momento para recordar

Miles de españoles se reunieron en la playa de Gurugú esperando poder apreciar el eclipse total solar, una de estas personas fue Fran que confesó que "a mí me ha sorprendido porque pensaba que iba a ser algo normalito y ha estado espectacular".

De esta manera, añadió que sintió mucha más emoción cuando comenzaron los aplausos: "Como la gente se ha puesto a aplaudir se me ha puesto la piel de gallina, ha sido inolvidable me ha gustado muchísimo", expresó.

Otros asistentes como José Luis y Bea, que lo vieron en pareja, también confesaron que "no esperaba que fuese tan sumamente bonito". Así, Bea expresó que "ha sido como estar en otro universo, era muy diferente e inolvidable".

Así, todos los asistentes coincidieron en que la experiencia de haber visto en persona el eclipse, no a través de la pantalla, era una experiencia que sobrepasaba lo humano y conocido, era simplemente impresionante.

En Baleares fueron los últimos en verlo

El eclipse comenzó alrededor de las 20:26 horas en Galicia y fue recorriendo España hasta terminar en las Islas Baleares sobre las 20:33 horas. La duración de la totalidad dependía de la zona en la que se estuviese, pero en promedio fue un poco más de un minuto.

Este fenómeno que fue seguido por casi todo el país y que, igual que Fran, todos describen como "espectacular"; es el comienzo del conocido 'Trío Ibérico' de eclipses que es el nombre que recibe la sucesión de tres eclipses solares que podrán observarse desde España, una coincidencia excepcional.

Lo cierto es que este es el primer eclipse total en España en más de 100 años, el anterior tuvo lugar el 30 de agosto de 1905 y en aquel momento Burgos era donde se podía ver mejor con lo cual se convirtió en el epicentro de la ocasión, hasta el rey Alfonso XIII estaba presente.

En aquella ocasión la protección era un poco más compleja que la actual. Se vendieron por 10 céntimos unos vidrios que con una película interior permitían ver el eclipse.

Para aquellos que no tuvieron tiempo de comprar estos vidrios, se recomendaba utilizar cristales de colores o ennegrecidos para mirar a simple vista el fenómeno.

Además, curiosamente en aquella época también hubo una gran afluencia de turistas y los precios de los alojamientos subieron de precio considerablemente con motivo de la alta demanda. Similar a lo ocurrido con el eclipse de este miércoles 12 de agosto.

Así, tan solo queda esperar un año al siguiente eclipse total solar y esperar que sea igual de mágico que el actual.