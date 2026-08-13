Eclipse solar total hoy, en directo | Resumen, mejores imágenes, reacciones y última hora de cómo se vivió este fenómeno histórico en España
Este fenómeno da inicio a una serie de tres eclipses consecutivos, que tendrán lugar en 2026, 2027 y 2028.
Es el primer eclipse solar total visible desde la península ibérica desde 1905.
La totalidad del eclipse comenzó en Galicia, alrededor de las 20:26 horas, y avanzó por España hasta finalizar en las Islas Baleares, sobre las 20:33 h.
🌑 ¿Cuándo será el próximo eclipse en España?
El siguiente eclipse solar que podrá verse en España será total y tendrá lugar el 2 de agosto de 2027, con una duración de 4 minutos y 38 segundos.
Unos meses después, el 26 de enero de 2028, llegará un eclipse anular que recorrerá la Península de suroeste a noreste y pondrá el broche al llamado 'Trío Ibérico' de eclipses.
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Eclipse solar total en España | Así se vivió desde Mallorca el eclipse solar total del 12 de agosto
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Eclipse solar total en España | ¿Cuánto tiempo duró realmente el eclipse?
El eclipse del 12 de agosto no fue un instante de oscuridad, sino un fenómeno que se prolongó durante horas. Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el eclipse completo tuvo una duración de 264 minutos, algo menos de cuatro horas y media, aunque la fase de totalidad fue muchísimo más breve y dependió del lugar desde el que se observó.
En España, además, la totalidad llegó prácticamente al atardecer. En A Coruña, por ejemplo, comenzó a las 19:31 y terminó alrededor de las 21:22, mientras que el máximo se produjo con el Sol ya muy bajo sobre el horizonte.
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Eclipse solar total en España | ¿Cuándo será el próximo eclipse en España?
El próximo eclipse total de Sol visible desde España tendrá lugar el 2 de agosto de 2027, apenas un año después del ocurrido el 12 de agosto de 2026. La franja de totalidad atravesará el sur de la península, incluyendo prácticamente toda la provincia de Cádiz, parte de Málaga y zonas de Granada y Almería, además de Ceuta y Melilla.
Este nuevo fenómeno permitirá volver a disfrutar de un eclipse total en España en pleno día, aunque la totalidad solo será visible desde una zona concreta. Después, el 26 de enero de 2028 llegará otro eclipse solar, en este caso anular, que también podrá observarse desde la península ibérica.
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Lo que aprendemos del eclipse: la NASA sobrevuela España a 15.000 metros para desvelar los secretos del Sol
Durante unos minutos, la Luna ha eclipsado por completo al Sol en varios puntos de España y esto no sólo es una rareza histórica, sino también una ocasión perfecta para hacer ciencia.
La completa oscuridad que brinda el eclipse solar total en mitad del día es imposible de replicar en la actualidad con instrumentos de laboratorio y, por eso, este miércoles se han llevado a cabo varios experimentos.
Y estos experimentos han ido más allá de la pura astronomía. España se ha convertido en el epicentro del estudio del Sol, de la atmósfera e, incluso, de la salud y el comportamiento humano y animal.
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Eclipse solar total en España | Así se ha visto el eclipse solar total desde el Espacio
Desde el Espacio pudo verse una sombra en el hemisferio norte de la Tierra en el momento en el que la luna tapó al sol en un fenómeno astronómico que pasará a la historia.
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Eclipse solar total en España | Tolón asegura que despertará "vocaciones" y promoverá la ciencia y astronomía "entre los más jóvenes"
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha destacado que el eclipse total que se ha podido disfrutar este miércoles en España permitirá "despertar vocaciones y promover la ciencia y la astronomía entre los más jóvenes".
Desde la localidad de Consuegra (Toledo), la ministra ha presenciado el eclipse y ha ensalzado el "potencial educativo" de este fenómeno astronómico, según ha trasladado el Ministerio a través de un comunicado.
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Eclipse solar total en España | Un hombre hospitalizado tras caer de unos vagones de tren en Altafulla mientras miraba el eclipse (Tarragona)
Un hombre ha sido trasladado a un centro médico tras caer de unos vagones de un tren de mercancías en Altafulla (Tarragona), donde se encontraba con un grupo de personas observando el eclipse solar de este miércoles. Los Mossos d'Esquadra acudieron al lugar después de recibir el aviso de que varias personas estaban sobre los vagones, con riesgo de electrocución por su proximidad a la catenaria.
Uno de los jóvenes cayó desde uno de los vagones y tuvo que recibir asistencia sanitaria y ser trasladado a un centro médico. Durante la intervención fue necesario cortar temporalmente la electrificación y el tráfico ferroviario para garantizar la seguridad.
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Eclipse solar total en España | De las nubes en Asturias a la puesta de sol en las playas baleares: así ha sido el histórico eclipse
Miles de personas en España observaron este miércoles 12 de agosto el eclipse total de Sol, un fenómeno astronómico que no se producía en la península ibérica desde hace más de un siglo. Ciudadanos de hasta 13 comunidades autónomas se desplazaron a los puntos con mayor visibilidad para contemplarlo, aunque las condiciones meteorológicas condicionaron el espectáculo en algunas zonas.
En Galicia, Asturias y varios puntos del norte, las nubes y la niebla impidieron disfrutar plenamente del eclipse, mientras que Santander tuvo mejor suerte y más de un centenar de personas pudo verlo desde la bahía a las 20.27 horas. En Asturias, la visibilidad fue prácticamente nula en lugares como Oviedo y Gijón, aunque aficionados situados en zonas elevadas del interior, como Coto Bello, Tineo o Cangas del Narcea, pudieron contemplar el fenómeno con cielos despejados.