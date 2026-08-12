Eclipse solar total 2026 en España, última hora en directo | A qué hora es, gafas homologadas y dónde verlo hoy

El eclipse solar podrá observarse desde distintos puntos de España, aunque con diferencias importantes según la zona.

🌑 ¿A qué hora es el eclipse solar en España?

La fase parcial del eclipse comenzará alrededor de las 19:30 horas. El momento de máxima totalidad se alcanzará entre las 20:26 y las 20:33 horas, mientras que el fenómeno terminará aproximadamente a las 21:20 horas.

🌕 ¿Dónde se puede ver el eclipse en España?

La franja de totalidad cruzará España de oeste a este y permitirá observar el eclipse total desde zonas de A Coruña, Oviedo, León, Burgos, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Mallorca.

En ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla, el eclipse se podrá ver de forma parcial, aunque llegará a alcanzar cerca del 95% de cobertura.

🕶️ ¿Cuáles son las gafas homologadas?

Para observar el eclipse con seguridad es imprescindible utilizar gafas específicas para eclipses que cumplan la norma de seguridad solar ISO 12312-2.

Consumo ha retirado del mercado español varios modelos de gafas de las marcas Lionstar, ECP Eye Care Professional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia.