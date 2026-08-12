Eclipse solar total 2026 en España, última hora en directo | A qué hora es, gafas homologadas y dónde verlo hoy
El eclipse solar comenzará a ser visible en España alrededor de las 19:30 horas, mientras que el momento de máxima totalidad tendrá lugar entre las 20:25 y las 20:33 horas.
Más información: Dónde comprar gafas para el eclipse solar del 12 de agosto de 2026: todas las opciones de última hora
El eclipse solar podrá observarse desde distintos puntos de España, aunque con diferencias importantes según la zona.
🌑 ¿A qué hora es el eclipse solar en España?
La fase parcial del eclipse comenzará alrededor de las 19:30 horas. El momento de máxima totalidad se alcanzará entre las 20:26 y las 20:33 horas, mientras que el fenómeno terminará aproximadamente a las 21:20 horas.
🌕 ¿Dónde se puede ver el eclipse en España?
La franja de totalidad cruzará España de oeste a este y permitirá observar el eclipse total desde zonas de A Coruña, Oviedo, León, Burgos, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Mallorca.
En ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla, el eclipse se podrá ver de forma parcial, aunque llegará a alcanzar cerca del 95% de cobertura.
🕶️ ¿Cuáles son las gafas homologadas?
Para observar el eclipse con seguridad es imprescindible utilizar gafas específicas para eclipses que cumplan la norma de seguridad solar ISO 12312-2.
Consumo ha retirado del mercado español varios modelos de gafas de las marcas Lionstar, ECP Eye Care Professional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia.
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La UNE explica qué no hacer
La Asociación Española de Normalización (UNE) ha recordado, con motivo del eclipse solar que se podrá ver en España este miércoles 12 de agosto, la importancia de utilizar una protección ocular específicamente diseñada para la observación directa del Sol y advierte de que algunas prácticas aparentemente seguras pueden provocar lesiones graves en la retina.
Entre los principales errores que deben evitarse, destaca mirar al Sol durante las fases parciales. Así, apunta que, incluso cuando la Luna cubre el 99% del disco solar, la pequeña porción que permanece visible "puede provocar una quemadura en la retina". El Sol solo puede observarse sin filtros durante la fase de totalidad completa, cuando queda completamente oculto.
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Observar el eclipse sin protección adecuada puede causar daños irreversibles
España vivirá un eclipse total de Sol que se podrá observar al atardecer y que, sin utilizar la protección adecuada, puede causar daños irreversibles en los ojos.
En este contexto, Elena Salobrar, profesora del Departamento de Inmunología, Oftalmología y ORL e investigadora del Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo de la Universidad Complutense de Madrid, explica que el ojo humano es "un instrumento óptico extraordinario, capaz de adaptarse a condiciones de luz muy diferentes, desde la penumbra de una noche cerrada, hasta el mediodía de verano". Sin embargo, hay una fuente lumínica para la que no fue diseñado: mirar directamente al Sol.
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Un visor web ayudará a localizar y disfrutar del eclipse solar
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), ha puesto a disposición de la ciudadanía un visor web para ayudar a los ciudadanos a localizar el mejor sitio posible para ver el eclipse solar de este 12 de agosto desde el lugar donde cada uno esté.
En concreto, la aplicación 'online' busca facilitar que las personas puedan buscar el mejor sitio para disfrutar de este hito histórico con amigos y familiares próximo a su lugar de residencia o de vacaciones. Con ello, quieren prevenir "desplazamientos innecesarios hacia zonas saturadas, con los consiguientes problemas de tráfico".
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La movilidad podría duplicarse por el eclipse
La movilidad de este 12 de agosto podría incrementarse entre un 30 y un 100 por ciento desde la zona de parcialidad del eclipse de Sol hacia la zona de totalidad.
Estas estimaciones indican que habrá entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales de la zona de parcialidad del eclipse hacia la zona de totalidad, según han informado fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
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Así reaccionará la naturaleza ante el eclipse
SEO/BirdLife ha explicado que durante un eclipse total de sol se observará cómo las aves se dirigen a sus dormideros, los insectos modifican su actividad y las flores se cierran antes de tiempo.
Este 12 de agosto la Península será escenario de uno de los acontecimientos astronómicos "más importantes y singulares" del siglo: un eclipse total de sol visible desde una parte importante del país.
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La DGT pide no conducir con las gafas del eclipse ni parar en la carretera
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha publicado una lista de recomendaciones para peatones y conductores ante el eclipse solar del 12 de agosto, entre ellas no conducir con las gafas especiales o la prohibición absoluta de detener el vehículo en arcenes o calzadas para observar el fenómeno.
Ante el acontecimiento clasificado como Evento de Alta Afectación al Tráfico (EVAAT), la DGT ha diseñado un plan de seguridad vial para prevenir, vigilar y concienciar a los usuarios.
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España, el mejor lugar del mundo para contemplar el eclipse total de Sol
España será el mejor lugar del mundo para contemplar este miércoles 12 de agosto el eclipse total de Sol, cuya franja de totalidad atravesará trece comunidades autónomas (Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares)
Este fenómeno atraerá la atención de la comunidad científica nacional e internacional, medios de comunicación de todo el mundo y personas que se desplazarán para presenciar este acontecimiento histórico.
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El Gobierno insta a mantener puestas las gafas certificadas "en todo momento" y a vigilar a niños y mayores
El Gobierno ha recordado que el eclipse solar de este 12 de agosto debe verse con gafas certificadas y ha recomendado mantenerlas puestas "en todo momento", así como supervisar especialmente a niños y personas mayores, "que pueden retirar accidentalmente la protección".
Así lo refleja el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en una serie de recomendaciones, publicadas el pasado jueves en relación con eclipse solar que podrá observarse desde España el 12 de agosto, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas consumidoras y recordar a la ciudadanía la importancia de adoptar las medidas de protección adecuadas para disfrutar de este fenómeno con total seguridad.
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Los mejores puntos para observar el eclipse solar
El eclipse solar total del 12 de agosto atravesará buena parte del norte y este de España, desde Galicia hasta Baleares, pasando por Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. El fenómeno ocurrirá al atardecer, con el Sol muy bajo sobre el horizonte, y ofrecerá escenarios especialmente destacados en Galicia, Asturias, Aragón y Castilla y León.
La franja de totalidad permitirá contemplar el oscurecimiento completo del Sol en numerosas localidades, mientras otras zonas disfrutarán de un eclipse parcial de magnitud extrema. Entre los enclaves más destacados figuran ciudades como La Coruña, Lugo, Oviedo, Santander, Burgos, Zaragoza, Vitoria, Tarragona y Morella, además de las islas Baleares. El Observatorio de Yebes, en Guadalajara, será el centro oficial de seguimiento del eclipse.
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La NASA estudiará el eclipse total que cruzará España
Este 12 de agosto, cuando el eclipse total de Sol atraviese España, Groenlandia e Islandia, equipos científicos financiados por la NASA perseguirán la sombra de la Luna con un avión a reacción de gran altitud y globos científicos para investigar la dinámica del Sol y cómo el oscurecimiento temporal de nuestros cielos afecta a la atmósfera.
Desde la agencia espacial norteamericana han explicado que, cada vez que la Luna cubre el Sol durante un eclipse solar total -oscureciendo los cielos diurnos y revelando brevemente la etérea atmósfera exterior del Sol, la corona- se presentan nuevas oportunidades para comprender mejor la estrella y su influencia en la Tierra.
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El eclipse solar total llega a España: así se vive el fenómeno
Arranca el seguimiento en directo del eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto. El fenómeno podrá verse desde distintos puntos de España y alcanzará su momento de máxima totalidad entre las 20:26 y las 20:33 horas. Sigue aquí todos los detalles, las mejores zonas para observarlo y la evolución del eclipse minuto a minuto.