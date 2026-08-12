Eclipse solar en España hoy, en directo | Última hora del recorrido, lugares, fotos y el próximo eclipse
El eclipse solar total ha recorrido España entre las 20:26 y las 20:33 horas.
Este fenómeno da inicio a una serie de tres eclipses consecutivos, que tendrán lugar en 2026, 2027 y 2028.
Es el primer eclipse solar total visible desde la península ibérica desde 1905.
La totalidad del eclipse comenzó en Galicia, alrededor de las 20:26 horas, y avanzó por España hasta finalizar en las Islas Baleares, sobre las 20:33 h.
🌑 ¿Cuándo será el próximo eclipse en España?
El siguiente eclipse solar que podrá verse en España será total y tendrá lugar el 2 de agosto de 2027, con una duración de 4 minutos y 38 segundos.
Unos meses después, el 26 de enero de 2028, llegará un eclipse anular que recorrerá la Península de suroeste a noreste y pondrá el broche al llamado 'Trío Ibérico' de eclipses.
-
Eclipse solar en España, en directo | El tráfico se complicó para volver de Madrid, Barcelona y otras ciudades tras el eclipse
El tráfico se complicó a primera hora de la noche de este miércoles en las principales vías de acceso a Madrid y Barcelona, así como en algunas entradas a ciudades de Navarra, País Vasco y Galicia, por el regreso de cientos de automovilistas que se habían desplazado para ver el eclipse solar.
Según el último boletín informativo difundido por la Dirección General de Tráfico (DGT), sobre las 22:00 horas el tráfico era intenso en la entrada en Madrid por la A-1 desde San Sebastián de los Reyes y en la A2 en Torrejón de Ardoz.
También la A-2, en Castilla-La Mancha, sufrió complicaciones en Alovera y Guadalajara en dirección a Madrid y retenciones en Torija y Trijueque en dirección a Guadalajara.
En cuanto a Cataluña, se complicó la circulación en la AP-7 en el entorno de Constantí y El Vendrell, en la provincia de Tarragona, y en Villafranca del Penedés en dirección a Barcelona, que también sufrió tráfico complicado a la entrada de la Ciudad Condal por la AP-2.
-
Eclipse solar en España, en directo | España hace historia con el primer eclipse solar total en más de un siglo
El eclipse total de Sol sumió a más de medio país en una histórica oscuridad, siendo el primero visible desde la Península Ibérica desde 1912. La franja de totalidad atravesó 13 comunidades autónomas de oeste a este.
El punto oficial de seguimiento fue el Observatorio de Yebes, donde ministros, científicos y astronautas como Sara García y Pablo Álvarez vivieron con emoción los 62 segundos de penumbra.
Las autoridades calificaron el evento como el "Mundial de la Astronomía", resaltando la fascinación general y el despliegue logístico para coordinar a millones de visitantes.
-
Eclipse solar total en España, en directo | La catedral de Burgos con el eclipse de fondo
-
Eclipse solar total en España, en directo | Con la noche llega el turno de las Perseidas
Tras el eclipse, la fascinante imagen del cosmos continuará deleitando a millones de personas con trazos de luz. Si vas a un lugar con poca contaminación lumínica, podrías captar imágenes de las estrellas fugaces cayendo.
-
Eclipse solar total en España, en directo | Así lució la imagen de la catedral de Córdoba con el eclipse
-
Eclipse solar total en España, en directo | La imagen del Eclipse desde León
-
Eclipse solar total en España, en directo | La imagen del eclipse sobre el Pilar, Zaragoza
El eclipse ha dejado una foto postal inolvidable en Aragón tras la publicación del Ayuntamiento de Zaragoza en sus redes sociales. El consistorio ha compartido unas extraordinarias imágenes.
El eclipse regala a Zaragoza una imagen para la historia ✨🌒 pic.twitter.com/mS58IjUMFL— AyuntamientoZaragoza (@zaragoza_es) August 12, 2026
Sabiendo exactamente cuándo se alcanzaría el momento álgido de la tarde, la multitud aborrotó la plaza y las riberas del Ebro para inmortalizar la escena.
-
Eclipse solar total en España, en directo | Los riesgos de haber visto el eclipse sin gafas
El Ccaes recuerda que el fenómeno no implica riesgos directos, pero sí hay otros "derivados de la observación inadecuada del sol, de picos de movilidad y aglomeraciones, y de factores ambientales propios de las fechas".
Los riesgos más obvios son los derivados de la observación del eclipse sin la protección adecuada. La exposición a radiación de longitudes de onda cortas puede provocar fotoretinitis o retinopatía solar, "con afectación preferente en las capas más externas".
-
Eclipse solar total en España, en directo | Los próximos eclipses en España
Los amantes de la astronomía ya buscan captar la foto perfecta en los próximos eventos. España volverá a ser el epicentro mundial con las fascinantes imágenes de dos nuevos eclipses solares consecutivos que ofrecerán una estampa inolvidable.
El 2 de agosto de 2027 viviremos un eclipse total histórico que oscurecerá la mitad sur del país y la zona del Estrecho. Un año más tarde, el 26 de enero de 2028, un eclipse anular dibujará un "anillo de fuego" sobre la península coincidiendo con el atardecer.
-
Eclipse solar total en España, en directo | Así han vivido los famosos el eclipse
El histórico eclipse solar vivido este miércoles, 12 de agosto, ha convertido a España y a otras ciudades del mundo en el epicentro mundial de la astronomía al poderse observar tras más de un siglo sin registrarse un fenómeno de tal magnitud.
Ante semejante despliegue de la naturaleza, numerosos rostros conocidos de la crónica social, tanto nacionales como internacionales, y también representantes de Casas Reales, no han dudado en hacer un alto en sus agendas para ser testigos directos del evento.
Entre los representantes royals europeos ha destacado el rey Federico de Dinamarca (58 años), apasionado de la naturaleza y los fenómenos celestes, quien ha querido presenciar este hito en primera persona.
-
Eclipse solar total en España, en directo | ¿Has visto el eclipse solar sin gafas?
-
Termina el eclipse total, un acontecimiento que servirá a los científicos para desvelar los secretos del Sol
Las grabaciones permitirán comparar sus vocalizaciones y actividades en torno al fenómeno. La cuestión central será determinar cómo reaccionan los animales ante una oscuridad repentina que puede confundirse con la llegada del atardecer.
Otros observadores van a estudiar también fauna salvaje, especies marinas, animales domésticos, animales de granja y ejemplares de zoológicos durante los momentos clave de estos eclipses para ampliar esa visión entre distintos ecosistemas.
La investigación no se limitará al comportamiento animal. El proyecto SOLARIS analiza por su parte cómo responde el organismo humano ante un eclipse total, utilizando relojes inteligentes y otros dispositivos portátiles de forma anónima.
-
Eclipse solar total en España, en directo | Así se vio el eclipse solar total en Arija (Burgos)
En Burgos, la fase parcial del eclipse comenzó a las 19:32 h y alcanzó su momento culminante de oscuridad total a las 20:29 h, con una duración de casi un minuto y tres cuartos.
-
Eclipse solar hoy, en directo | Imágenes espectaculares del eclipse desde Mallorca
-
Eclipse solar hoy, en directo | Las nubes empañan el eclipse en la costa de Asturias
Jornada de contrastes en Asturias. Las nubes y la niebla impidieron la visión directa del fenómeno en toda la franja costera de la región hoy, aunque sí se vivió un repentino oscurecimiento del cielo que ha dado lugar a imágenes imponentes.
Muchos asturianos y turistas previeron cuándo desplazarse y abarrotaron la cordillera Cantábrica, puertos como Pajares o el telesilla del Cuitu Negru para asegurarse cielos despejados.
A esta hora, con el espectáculo concluido y la circulación restablecida tras cortes puntuales en el Angliru o Cabo Peñas, ya se pueden guardar las gafas de observación hasta el próximo evento celeste.
-
Eclipse solar hoy, en directo | 26 incidencias en Baleares por el eclipse
La última hora en España deja un balance de 26 incidencias en Baleares tras el paso del eclipse de hoy. El dispositivo especial, desplegado con más de 2.000 efectivos, ha atendido llamadas de tráfico y seguridad, además del rescate de ocho personas tras incendiarse dos embarcaciones de recreo en Cala Pi.
Con el fenómeno ya concluido, la hora crítica de tráfico se traslada a las carreteras de evacuación de las islas. Si tenías dudas sobre cuándo emprender el regreso, las autoridades piden paciencia y recuerdan guardar las gafas de visión solar hasta las próximas citas astronómicas.
-
Eclipse solar hoy, en directo | Una de las imágenes del día
Esta es la imagen del eclipse solar completo desde la azotea de la redacción de EL ESPAÑOL.
-
Eclipse solar hoy, en directo | El eclipse obliga a retirar medios aéreos en el incendio de Huelva
La última hora en España deja una grave consecuencia del eclipse de hoy en la lucha contra el fuego. La AESA ha ordenado la retirada de la flota aérea de extinción a partir de las 19:30 horas por seguridad aeronáutica, afectando de lleno a los aviones que combaten el pavoroso incendio de Niebla (Huelva), que ya supera las 28.000 hectáreas.
El dispositivo intenta autorizar algunos helicópteros mientras los retenes terrestres continúan a pie de campo a esta hora crítica. A la espera de saber cuándo se reactivará la cobertura aérea tras el fenómeno, los efectivos piden prudencia y mantener puestas las gafas homologadas si se observa el evento desde zonas próximas al operativo.
-
Eclipse solar hoy, en directo | Así se vio el eclipse total desde Galicia
-
Eclipse solar hoy | Concluye el histórico eclipse solar hoy e inicia la operación retorno
El Sol empieza a recuperar su brillo habitual tras regalarnos unos minutos imborrables y la tranquilidad regresa a los cielos, dando paso a una noche en la que las Perseidas tomarán el relevo.
Tras comprobar cuándo finaliza la fase de parcialidad en tu zona, recuerda guardar bien tus gafas para las próximas citas astronómicas. La DGT pide máxima precaución al volante ante el regreso masivo de vehículos a esta hora en las carreteras.