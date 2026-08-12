Eclipse solar en España hoy, en directo | Última hora del recorrido, lugares, fotos y el próximo eclipse

Es el primer eclipse solar total visible desde la península ibérica desde 1905.

La totalidad del eclipse comenzó en Galicia, alrededor de las 20:26 horas, y avanzó por España hasta finalizar en las Islas Baleares, sobre las 20:33 h.

🌑 ¿Cuándo será el próximo eclipse en España?

El siguiente eclipse solar que podrá verse en España será total y tendrá lugar el 2 de agosto de 2027, con una duración de 4 minutos y 38 segundos.

Unos meses después, el 26 de enero de 2028, llegará un eclipse anular que recorrerá la Península de suroeste a noreste y pondrá el broche al llamado 'Trío Ibérico' de eclipses.