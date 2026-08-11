Rafa, propietario de 9 pisos en alquiler: "Estoy cobrando 6.000 € al mes, y los que me costaron 40.000 € valen 75.000 €"

Las claves

Las claves Generado con IA Rafa Mora ha construido un patrimonio inmobiliario con 9 pisos en alquiler, logrando ingresar 6.000 euros mensuales. Compró viviendas a precios bajos, entre 36.000 y 82.000 euros, y ahora algunas valen hasta el doble de lo invertido. La media de coste de sus pisos está entre 40.000 y 55.000 euros, y todos han aumentado considerablemente su valor. Mora reconoce que la alta demanda y la escasa oferta de vivienda le benefician como propietario, aunque señala la dificultad actual de alquilar o comprar.

Rafa Mora ha cambiado los platós de televisión por una vida mucho más alejada de los focos.

Tras el final de Sálvame, el que fuera colaborador televisivo decidió preparar unas oposiciones para convertirse en policía municipal en Pozuelo de Alarcón, donde finalmente consiguió una plaza con una nota final de 8,04.

Sin embargo, su situación económica no depende únicamente de su trabajo como agente: durante los últimos años también ha construido un importante patrimonio inmobiliario.

El valenciano ha apostado por adquirir viviendas a precios relativamente bajos para después ponerlas en alquiler, una fórmula con la que ha conseguido generar unos ingresos constantes.

En una entrevista en el pódcast de Pascual Ariño, Mora ha explicado con detalle cómo comenzó esta estrategia, cuánto pagó por algunos de sus pisos y la cantidad que consigue ingresar actualmente cada mes gracias a ellos.

"Compramos el primer piso por 80.000 euros, y lo tenemos alquilado por 900", explica Mora al recordar la adquisición de su primera vivienda y el rendimiento que obtiene actualmente con ella.

Después llegaron nuevas compras, entre ellas otra vivienda que adquirió por una cantidad similar. "Luego tenemos otro que compramos por 82.000 euros y está alquilado por unos 800", señala.

A esta vivienda se suman otras adquisiciones más económicas: "El resto han sido pisos pequeños que hemos comprado desde 36.000 euros. Ese, por ejemplo, lo tenemos alquilado por 620".

De hecho, el excolaborador asegura que sus adquisiciones se han movido, de media, en precios relativamente bajos. "La media de lo que me han costado mis pisos está entre los 40.000 y los 55.000 euros", asegura.

Todas estas inversiones, además de proporcionarle un beneficio económico mensual, se han revalorizado considerablemente con el paso del tiempo. "El que me costó 80.000 euros ahora mismo está en 160.000", explica.

Una evolución similar se ha producido en otras de sus propiedades: "Los que me costaron 40.000 están en 75.000 euros; y espero que esto siga subiendo".

A esta revalorización se suman los ingresos que obtiene de los alquileres. "Ahora estamos en unos 6.000 euros mensuales en alquileres", revela Mora, que ha convertido estas propiedades en una importante fuente de ingresos adicional.

Por otro lado, el excolaborador también ha abordado la situación actual del mercado de la vivienda y reconoce que el contexto actual juega a su favor como propietario.

"Es la ley de la oferta y la demanda", sostiene, antes de admitir: "A mí, en este caso, me beneficia que haya mucha demanda y poca oferta".

A pesar de beneficiarse de esta situación como propietario, Mora también reconoce las dificultades que existen actualmente para acceder a una vivienda. "Se han dado las circunstancias para que la vivienda ahora mismo parezca un lujo", afirma.

Una realidad que, según explica, no afecta únicamente a quienes buscan comprar, sino también a quienes necesitan alquilar: "Hoy en día, incluso alquilar un piso parece complicado, ya no solo comprarlo".

Mientras tanto, el excolaborador ha logrado convertir sus inversiones inmobiliarias en una fuente de ingresos adicional a su trabajo como policía municipal, con unas propiedades que, además, han aumentado considerablemente su valor con el paso de los años.