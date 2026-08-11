Eclipse solar en España, hoy en directo | A qué hora es, gafas homologadas y dónde verlo mañana 12 de agosto
El eclipse comenzará sobre las 19:30 y el punto de totalidad ocurrirá entre las 20:25 h y las 20:33 h.
El eclipse solar podrá observarse en el norte y este de España, con una franja de totalidad que se extenderá desde Galicia hasta las Islas Baleares. Oviedo, Gijón y Santander serán algunas de las ciudades destacadas.
La fase parcial comenzará sobre las 19:30 horas y la oscuridad total tendrá lugar entre las 20:25 y las 20:33 horas.
Los expertos recomiendan no mirar directamente al Sol sin protección y evitar filtros caseros.
Para observarlo con seguridad, deben utilizarse gafas con certificación ISO 12312-2, disponibles en ópticas, tiendas de astronomía, librerías autorizadas y puntos oficiales de observación.
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Un sello de Correos inmortaliza el eclipse solar del 12 de agosto con la Torre de Hércules
El Puerto de A Coruña y Correos han presentado un sello conmemorativo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto en la ciudad. El diseño del sello incluye una imagen de la Torre de Hércules con la Luna ocultando el Sol, buscando recordar este evento histórico.
La iniciativa incluye tarjeta y matasellos, registrando ya más de 200 solicitudes de coleccionistas antes de su presentación pública.
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Eclipse solar en España | ¿Qué gafas homologadas se han retirado del mercado?
Consumo ha ordenado retirar los modelos de Lionstar, ECP Eye Care Professional, Pelispan, Homanaje, Orro, Opticalia y Mó por seguridad.
La causa principal es que sus filtros resultan excesivamente oscuros, incitando al usuario a quitárselas y sufrir graves daños foveales. Antes de mirar al Sol se recomienda verificar siempre la homologación oficial ISO 12312-2 e impedir cualquier exposición sin filtro.
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El Colegio de Ópticos repartió en Guadalajara 200 gafas de eclipse de un modelo retirado
El CNOO repartió 200 gafas del modelo Lionstar LSP1 en Guadalajara, un producto retirado tras incluirse en la Red de Alertas.
Estas gafas causan oscuridad total, induciendo al usuario a quitárselas frente al sol y exponer la retina a lesiones térmicas. El Ayuntamiento aconseja seguir las medidas de seguridad y no quitarse la protección en ningún momento del fenómeno astronómico.
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Eclipse solar en España, hoy en directo | ¿Cuáles son las gafas homologadas?
Las gafas homologadas son aquellas que cumplen la norma internacional de seguridad ISO 12312-2 para la observación directa del Sol.
Deben incluir impreso el marcado CE autenticado junto con las instrucciones del fabricante y no tener desperfectos en los filtros. Las gafas de sol habituales o radiografías caseras no sirven en absoluto, pues dejan pasar radiaciones muy peligrosas para la vista.
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Eclipse solar en España, hoy en directo | ¿A qué hora es?
El eclipse solar ocurre mañana miércoles 12 de agosto en España. La fase parcial comienza alrededor de las 19:30 horas. El momento de máxima ocultación del disco solar será entre las 20:27 y las 20:32, dependiendo de la ciudad desde la que lo mires.
El fenómeno finalizará cerca de las 21:20 horas, coincidiendo casi de forma exacta con la puesta del sol en la península.