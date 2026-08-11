Eclipse solar en España, hoy en directo | A qué hora es, gafas homologadas y dónde verlo mañana 12 de agosto

El eclipse solar podrá observarse en el norte y este de España, con una franja de totalidad que se extenderá desde Galicia hasta las Islas Baleares. Oviedo, Gijón y Santander serán algunas de las ciudades destacadas.

La fase parcial comenzará sobre las 19:30 horas y la oscuridad total tendrá lugar entre las 20:25 y las 20:33 horas.

Los expertos recomiendan no mirar directamente al Sol sin protección y evitar filtros caseros.

Para observarlo con seguridad, deben utilizarse gafas con certificación ISO 12312-2, disponibles en ópticas, tiendas de astronomía, librerías autorizadas y puntos oficiales de observación.