Agustín, director de hotel, sobre el eclipse en España: "Los turistas han hecho las reservas con un año de antelación"

Las claves

Las claves Generado con IA El eclipse solar del 12 de agosto ha disparado el interés turístico en el norte y este de España, con reservas hoteleras hechas con hasta un año de antelación. La ocupación hotelera en zonas como A Coruña ha superado el 82%, muy por encima de lo habitual para estas fechas, atrayendo a un gran número de visitantes internacionales. El fenómeno generará un impacto económico importante, con más de 446.000 visitantes adicionales y una inyección estimada de 347,6 millones de euros para la economía española. Algunos hoteles han unido el evento astronómico con propuestas gastronómicas especiales para que los clientes disfruten del eclipse y la cocina local simultáneamente.

España se prepara para vivir este miércoles 12 de agosto un acontecimiento astronómico excepcional. El eclipse solar total, visible en buena parte del norte y este del país, ha disparado el interés turístico y ha llevado a muchos visitantes a organizar su viaje con meses de antelación.

La hostelería es, precisamente, uno de los sectores que está notando especialmente este fenómeno. Así lo explicaba Agustín Collazos, dueño de un hotel en A Coruña, quien ya en abril advertía del elevado nivel de reservas.

En una entrevista en Espejo Público, el empresario aseguraba que la ocupación de su establecimiento se encontraba muy por encima de lo habitual para esas fechas.

"Estamos muy sorprendidos por los niveles de ocupación que tenemos", señalaba entonces. "Estamos por encima del 82% a día de hoy, lo que significa que estamos 15 puntos de lo que suele ser por estas fechas".

Una demanda que, según Collazos, tiene un marcado componente internacional. El eclipse ha atraído a aficionados a la astronomía y seguidores de este tipo de acontecimientos, muchos de los cuales comenzaron a planificar su viaje prácticamente con un año de margen.

Impacto económico por el eclipse solar

"La verdad que la expectación ha sido total, con un cliente internacional, bueno, seguidores de este tipo de eventos, que han hecho las reservas con bastante anticipación", explicaba. "Casi un año de anticipación".

El impacto del eclipse trasciende así el ámbito científico y se convierte también en una oportunidad para hoteles, restaurantes, empresas de transporte y negocios vinculados al astroturismo.

Las previsiones apuntan a más de 446.000 visitantes adicionales durante la semana del fenómeno y a una inyección directa estimada en 347,6 millones de euros para la economía española.

En A Coruña, Collazos también ha querido aprovechar la ocasión para unir el espectáculo astronómico con la gastronomía. Su establecimiento prepara una propuesta especial para que los clientes puedan disfrutar del eclipse mientras degustan sus platos.

"Queremos que queden deslumbrados tanto por el eclipse como por nuestros platos ese mismo día", aseguraba. "Organizaremos una degustación gastronómica para que puedan, de una manera segura, con gafas homologadas, ver ese eclipse y tener la mirada hacia arriba y hacia la mesa".

Con el eclipse a punto de producirse, el testimonio refleja hasta qué punto el fenómeno ha transformado las previsiones turísticas de numerosos negocios. Para algunos establecimientos, el cielo se ha convertido también en una fuente extraordinaria de actividad económica.

Además, el eclipse llega en un momento especialmente atractivo para el turismo astronómico.

La coincidencia con la Perseidas, cuya máxima actividad se produce en estas fechas, convierte a España en un destino especialmente interesante para quienes buscan disfrutar de varios fenómenos celestes durante una misma escapada.