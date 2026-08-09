Buscan más de 2.000 trabajadores para recoger uvas en España: sueldos de hasta 14 euros la hora y 90 al día

Las claves

Las claves Generado con IA Se ofertan más de 2.000 puestos para la vendimia en España con sueldos de hasta 14 euros la hora o 90 euros al día. Las vacantes están principalmente en Galicia y Castilla y León, aunque también hay oportunidades en La Rioja, Aragón y Cataluña. No se requiere experiencia previa, pero sí dominio del castellano, capacidad de trabajo en equipo y vehículo propio. El 26% de los empleados agrícolas en España son extranjeros, siendo Marruecos el principal país de origen.

La vendimia está a la vuelta de la esquina y con ella se abre un abanico de oportunidades laborales. La temporada de recogida de la uva arranca este mismo mes de agosto y las agencias de trabajo temporal como Ranstad y Empatif tienen publicadas más de 2.000 vacantes.

Los salarios oscilan entre los 9,36 euros brutos y los 14 por hora, según el grado de responsabilidad. Incluso se ofrecen jornadas cerradas a entre 80 y 90 euros por día. La mayoría de ofertas son para trabajar en Galicia y Castilla y León.

Concretamente hay publicadas unas 1.600 plazas entre Ribeira Sacra, Comarca del Salnés, Verín y Chantada, entre otras localidades gallegas. No obstante, también hay otras vacantes puntuales en La Rioja, Aragón y Cataluña.

Los perfiles más demandados

Entre los puestos de trabajo disponibles hay peones de campo para la recogida de los racimos, personal de selección para clasificar las uvas, carretilleros para mover las cajas de producto y veedores de vendimia que controlen la cosecha.

Gran parte de las ofertas no requieren de experiencia previa, si bien es importante el dominio del castellano, tener capacidad de trabajo en equipo y contar con un vehículo propio para poder desplazarse al campo.

Las próximas temporadas agrícolas

Si no te da tiempo a organizarte para la vendimia, algunos portales como Indeed ya está sacando ofertas para la campaña del olivar. Esta se pone en marcha en octubre y se alarga hasta febrero o marzo.

En cualquier caso, la demanda de trabajadores para labores agrícolas suele contar con cientos de vacantes a disposición durante todo el año.

El peso de la mano de obra extranjera

Tal como confirman los estudios más recientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los campos españoles se sustentan gracias a 250.000 empleados extranjeros, un 26 % del total de la mano de obra.

El agrícola es el segundo sector con mayor dependencia de trabajadores migrantes, solo por detrás de la hostelería. La gran mayoría de los temporeros es extracomunitaria, es decir, proviene de Estados que están fuera de la Unión Europea (UE). En esta línea, el principal país de origen es Marruecos.

Aunque el sector agrícola tuvo un leve descenso en su empleabilidad durante el segundo trimestre de este 2026, según la Encuesta de Población Activa (EPA), el paro también disminuyó en 22.400 desempleados menos.

Esto significa que muchas personas se fugaron a otros sectores en busca de trabajo, algo muy común cuando terminan temporadas importantes de recolección.