España necesita conductores de camiones: faltan 30.000 camioneros y pagan sueldos de hasta 24.000 euros al año

Las claves

Las claves Generado con IA España necesita 30.000 camioneros actualmente y la demanda podría aumentar a 116.000 en 2028 por falta de relevo generacional. El sueldo bruto anual de un camionero en España oscila entre 20.000 y 24.000 euros, aunque los internacionales pueden llegar a 37.900 euros. La edad media de los camioneros es de 55 años y solo el 3% tiene menos de 25 años, lo que agrava la escasez de profesionales. Para ejercer, es necesario el permiso C+E, el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) y la tarjeta de tacógrafo digital.

El sector del transporte atraviesa una situación incierta. El sacrificado estilo de vida de los camioneros ha llevado al oficio a una falta crónica de conductores. La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) alerta que en la actualidad hacen falta 30.000 camioneros en nuestro país.

Pero la tendencia que prevé la gran patronal es todavía peor: en 2028 harán falta hasta 116.000 transportistas en España. El contexto es tal, que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha incluido esta profesión dentro del Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura.

Según indica la CETM, el problema es estructural por la falta de relevo generacional. Y es que la edad media de los trabajadores de este ámbito es de 55 años. De hecho, solo el 3 % de los camioneros tiene menos de 25 años.

¿Cuánto cobra un camionero?

El Instituto Nacional de Estadística (INE) incluye a los conductores de camiones dentro del sector del transporte, cuyo sueldo bruto anual oscila entre 20.000 y 24.000 euros. Sin embargo, este rango incluye desde un repartidor de furgoneta a a un transportista internacional.

Además, el salario base lo marca el convenio laboral de cada provincia, siendo el más bajo el de Ourense y los mejores los de Guipúzcoa y Barcelona, según cifras de la CETM.

A su vez, el INE no contempla los camioneros autónomos, cuyos ingresos pueden variar según el mes y el tipo de encargo.

Algunos centros de formación como la Academia del Transportista apuntan que un camionero internacional en España puede cobrar alrededor de 37.900 euros brutos anuales. Esta cifra se eleva hasta los 45.000 o 50.000 euros en otros países europeos como Alemania, Bélgica o Italia.

¿Qué se necesita para ejercer de camionero?

El permiso esencial es C+E, que permite conducir camiones articulados y tráileres. No obstante, primero puedes obtener el permiso C para camiones rígidos cuya Masa Máxima Autorizada (MMA) no supere los 3.500 kilos.

Pero tener el carné de conducir no basta para trabajar como profesional. El Real Decreto 284/2021 exige tener un Certificado de Aptitud Profesional (CAP) inicial, que consta de un curso presencial de 140 horas y un examen teórico convocado por cada comunidad autónoma.

Otro requisito indispensable es la tarjeta de tacógrafo digital. Este es el chip personal que se inserta en un aparato para registrar los tiempos de conducción, pausas, descansos y velocidad.

Por último, aunque no es obligatorio, es recomendable tener autorizaciones especiales para diferentes tipos de carga. Una de las más famosas es la ADR, conocida como la de mercancías peligrosas.