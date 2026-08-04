Carlos, técnico de climatización: "Dejar el aire acondicionado por la noche puede costar alrededor de 1 € en electricidad"

Las claves

Las claves Generado con IA Carlos Llull, técnico de climatización, afirma que dejar el aire acondicionado encendido toda la noche puede costar alrededor de 1 euro en electricidad. Los equipos modernos con tecnología inverter reducen su consumo una vez alcanzan la temperatura programada, funcionando de manera eficiente. Apagar el aire acondicionado después de enfriar la habitación hace que el calor se acumule de nuevo y el equipo tenga que esforzarse más al volver a encenderlo. El gasto eléctrico depende también de cuánto calor entra en la vivienda, no solo del aparato de aire acondicionado.

Con la llegada de las noches más calurosas del verano, miles de personas repiten el mismo ritual antes de acostarse: encender el aire acondicionado unos minutos, refrescar la habitación y apagarlo para evitar que la factura de la luz se dispare.

Sin embargo, esa práctica, tan extendida como asumida, puede ser precisamente el error que más perjudique tanto al confort como al consumo.

Así lo explica el técnico de climatización Carlos Llull, que desmonta uno de los mitos más repetidos sobre estos equipos.

Lejos de la creencia de que mantener el aire acondicionado encendido durante toda la noche supone un gran gasto, Llull asegura que "dejar el aire acondicionado toda la noche puede costar alrededor de un euro".

La explicación está en el funcionamiento de los equipos modernos con tecnología inverter, diseñados para adaptar automáticamente su potencia una vez alcanzan la temperatura seleccionada.

Para entenderlo, el técnico plantea un ejemplo muy habitual: "Imagínate que son las diez de la noche, la habitación está a 29 grados y programas el aire acondicionado a 24. El equipo empieza a enfriar la estancia y alcanza la temperatura".

Es justo en ese momento cuando sitúa el error más frecuente de muchos usuarios: "Pero justo en ese momento decides apagarlo".

"Ahí está el mayor error. Los equipos modernos no consumen el 100% toda la noche ya que cuando alcanzan la temperatura se autorregulan automáticamente y consumen mucho menos", explica.

En lugar de mantener un funcionamiento constante al máximo rendimiento, estos aparatos reducen su esfuerzo para conservar la temperatura programada.

Si el usuario apaga el aire acondicionado una vez que la habitación ya está fresca, el calor volverá a acumularse en el interior.

Cuando decida volver a encenderlo, el equipo tendrá que realizar de nuevo todo el proceso de enfriamiento desde una temperatura más elevada, lo que puede resultar menos eficiente que haberlo dejado funcionando con un consumo reducido.

No obstante, Llull recuerda que el gasto eléctrico no depende únicamente del propio aparato. "Muchas veces el problema no es cuánto consume el aire acondicionado, sino cuánto calor entra en la vivienda", señala.

Por ello, el técnico lanza un último mensaje para desmontar definitivamente este mito: "La próxima vez que alguien te diga: 'apaga el aire acondicionado porque consume muchísimo' recuerda que los equipos modernos están diseñados precisamente para autorregularse".