Un agricultor avisa sobre la falta de mano de obra en el campo: “Ganan casi lo mismo con las ayudas y no vienen”

Montaje de Chamorro con un tractor en el campo. iStock / Redes sociales

Las claves

Las claves Generado con IA El agricultor Juan Francisco Rodríguez Chamorro denuncia la falta de mano de obra en el campo, especialmente en el sector de la fruta y el arroz. Chamorro atribuye esta situación a un sistema de ayudas defectuoso que desincentiva el trabajo en el campo, ya que muchos prefieren cobrar subsidios antes que trabajar. La falta de trabajadores ha provocado la reducción de unas 4.500 hectáreas de frutales en Extremadura y pone en riesgo la cosecha por falta de recolectores. El agricultor señala también la falta de relevo generacional, ya que muchos jóvenes no quieren dedicarse a la agricultura y prefieren otros caminos profesionales.

El campo, como otros sectores como la construcción, se enfrenta a un grave problema. Y el mismo no es otro que la falta de mano de obra.

Juan Francisco Rodríguez Chamorro es uno de esos agricultores a los que se puede poner la etiqueta ‘de toda la vida’, porque desde muy joven se dedicó a esta tarea.

Popularmente conocido como Chamorro, en el podcast ‘Zona regable’, ha dejado claro cuál es su postura respecto a esa falta de mano de obra así como a otros obstáculos.

Ayudas

El agricultor, originario de la localidad de Zurbarán, se dedica principalmente al cultivo de arroz y fruta. “Un gran problema de los fruticultores es la falta de mano de obra, lo que ha provocado que se reduzcan unas 4.500 hectáreas de frutales en Extremadura”, afirma.

Y prosigue: “Los frutales requieren un gasto inmenso, hasta 16.000 euros por hectárea, y te arriesgas a que la fruta se quede en el árbol porque no tienes quién te la recoja”.

¿Por qué esta falta de mano de obra? “Se debe a un sistema defectuoso de ayudas”, responde rotundo Chamorro.

Porque, desde su punto de vista, “hay miles de personas apuntadas en el paro, pero no vienen a trabajar porque ganan casi lo mismo con las ayudas sin que les piquen los mosquitos”.

Una situación de impotencia porque “los agricultores queremos trabajadores eficientes y estaríamos dispuestos a pagar más si eso garantizara la rentabilidad”.

¿Y los jóvenes? ¿Hay relevo generacional? “La juventud hoy en día no quiere trabajar en el campo ni ser profesional. Piensan que vivirán de las redes sociales”.

Pero, como se suele decir, siempre hay excepciones. Como sucede con el caso de sus hijos a los que les gusta el sector. “Yo lucho por el futuro de ellos en el campo. Sería una honra inmensa que mis hijos se dedicaran a la agricultura, porque esto no es de paletos ni analfabetos”.

Llegados a este punto, la pregunta es: ¿Qué consejo les daría si finalmente se dedicaran al campo? “Les diría que sean como su padre: que exijan dignidad y respeto por su trabajo, que exijan contratos justos para entregar su producto y que cobren a tiempo, dignificando el sector”, concluye.