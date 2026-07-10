Matías, autónomo chileno en España: “Fue duro el inicio, sin documentación y sin encontrar un trabajo”

Las claves

Las claves Generado con IA España aprobó en 2026 un Real Decreto que permite la regularización de migrantes irregulares que hayan llegado o solicitado asilo antes del 1 de enero de ese año. Matías, un chileno en España, relata las dificultades iniciales de llegar sin documentación ni trabajo, pero logró convertirse en autónomo y abrir su propio negocio de hostelería. El 14,6% de los trabajadores autónomos en España son extranjeros, con una fuerte presencia en sectores como la hostelería, donde los latinoamericanos destacan especialmente. La inmigración ha contribuido significativamente al crecimiento económico español, con un aumento notable en la afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social.

En el 2026 ocurrió un hito migratorio en España sin precedentes: se aprobó un Real Decreto que permite la regularización de miles de migrantes en situación irregular que hayan llegado al país o solicitado asilo antes del 1 de enero de este año.

El 30 de junio, que culminó el plazo de atenerse a esta medida, el Gobierno español había recibido 1.174.978 solicitudes de regularización. Lo cierto es que la medida ha causado mucha polémica en España e incluso en la Unión Europea.

Sin embargo, también es importante ver la otra cara de la moneda. Por ello, Matías, migrante chileno, contó a Telecinco cómo es la experiencia de ser trabajador autónomo y extranjero en España.

Ser autónomo y migrante en España

Lo cierto es que ya se ha comentado que la inmigración en España ha aportado significativamente al crecimiento económico. Incluso, en el mes de junio la Seguridad Social ganó 128.533 cotizantes y, por su parte, la afiliación de trabajadores extranjeros creció en 86.630 cotizantes.

La realidad es que cada vez más personas extranjeras eligen España como destino para establecerse y empezar su nueva vida, además la gran mayoría tienen edad de trabajar, por esto aportan mucho al crecimiento económico del país.

María es de Chile y llegó a España, como muchos otros, con una maleta llena de aspiraciones. Sin embargo, se encontró con ciertas dificultades: "Fue duro el inicio, sin documentación y sin encontrar un contrato de trabajo".

A pesar de los duros inicios, el chileno consiguió convertirse en su propio jefe y ahora regenta su propio negocio de hostelería: "Muchos extranjeros acaban montando negocios. Vienes aquí, trabajas unas horas, no te sientes valorado y al final se te da la oportunidad de poner algo tuyo propio", confesó el hostelero.

En el sector de la hostelería los latinoamericanos son una presencia fuerte, al menos el 14% de los trabajadores del sector son extranjeros y en el nicho de la comida internacional, los locales latinoamericanos representan el 26%.

Así, Carmen, que es venezolana y llegó a Vigo con la idea de prosperar en España, abrió su propia panadería y respaldó lo que dijo Matías: "Nos decidimos abrirla porque, bueno, era muy duro, no conseguíamos trabajo", expresó.

Aunque los latinoamericanos son los reyes del sector de la hostelería, hay otros extranjeros que también han decidido traer su cultura gastronómica a España y, en el proceso, se han reinventado.

"Yo nunca trabajé en hostelería. Estuve en una empresa familiar con mis tíos, que tenían una librería", manifestó Pami, original de la India. "Tenemos más de 20 personas trabajando con nosotros, todos son paisanos míos", expresó.

Los extranjeros ya representan el 14,6% del total de los trabajadores autónomos en España y representan la mayor parte del crecimiento del empleo autónomo, liderados por nacionalidades como Marruecos, Rumanía, Colombia y Venezuela.