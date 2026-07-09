Rafael, albañil español en Suiza: “A mí me pagaban 3.500 euros, ahora mi nómina es de 8.200 euros”

Las claves

Las claves Generado con IA Rafael Cubero, albañil español en Suiza, ha pasado de cobrar 3.500 a 8.200 euros mensuales tras 12 años en la construcción. Para alcanzar estos salarios en Suiza es necesario contar con formación profesional, experiencia y cierta capacidad de comunicación en el idioma local. El coste de vida en Suiza es mucho más elevado que en España, lo que justifica los altos salarios del sector. Rafael recomienda tener ahorros antes de mudarse, ya que es complicado alquilar sin contrato de trabajo y las ciudades grandes son especialmente caras.

Rafael Cubero lleva 12 años trabajando en Suiza en el mundo de la construcción donde poco a poco ha logrado escalar hasta conseguir cobrar alrededor de 8.000 euros mensuales.

Sin embargo, el joven original de Córdoba, comentó que para ello es preciso contar con formación especializada, años de práctica y algo de dominio del idioma local. No obstante, recalcó que lo más importante es la presentación.

Así, el albañil habló en el pódcast Me Voy al Mundo, sobre su experiencia en este sector y reveló todos los entresijos de la misma.

¿Cuánto cobra un albañil en Suiza?

El trabajador explicó un poco cómo funcionan los salarios en la construcción en Suiza señalando que, por ejemplo, no existe un salario mínimo general sino que dependiendo de la experiencia y estudios corresponde un mínimo.

Cubero hizo una formación profesional con una duración de tres años: "Vas haciendo prácticas y dura tres años, a mí me pagaban 3.500 euros brutos que se me quedaban en unos 2.600 euros o 2.700 euros, para mí los dos primeros años fueron jodidos", comentó.

Lo cierto es que en ese momento este salario le parecía insuficiente principalmente porque "con ese dinero estaba pagando el coche a 300 euros, estaba pagando el piso, que vivía solo, 840 euros, la luz, el agua, el internet, a mí me venía muy mal", confesó.

No obstante, una vez superó esta etapa en la que reveló que "ni siquiera salía"; todo comenzó a mejorar. Al terminar el curso, el salario mínimo que podría recibir el albañil, aunque de peón, es más alto porque ahora cuenta con una formación profesional.

Así, resumió esta información en que "yo empecé como peón y ganaba unos 4.400 euros, con lo que pagaba, me quedaba en unos 3.000 euros limpios, mi nómina de ahora son unos 8.200 u 8.000 euros".

Además, recalcó que "yo trabajo 8,5 horas, aquí en Suiza en verano se trabaja más y en invierno se trabaja menos". Por lo general, en verano se trabajan alrededor de siete horas y media, mientras que en invierno trabajan unas siete horas.

Rafael, albañil español en Suiza: “A mí me pagaban 3.500 euros, ahora mi nómina es de 8.200 euros”

Para cobrar este salario, Cubero especificó que realmente "no hay que tener un nivel de idioma como el mío, sino que hay que saber presentarse y dar los buenos días, las herramientas las aprendes rápido si te pones, yo conozco a gente que ha conseguido entrar en construcción sin tener ni idea".

Con esto, también hay que considerar que el coste de vida en Suiza es mucho más alto que en España, por esto, los salarios son más altos. Incluso, el albañil advirtió sobre un par de cuestiones a tener en cuenta.

En primer lugar señaló que es muy complicado alquilar un piso sin contar con un contrato de trabajo, las tres últimas nóminas y un certificado de no tener deudas; con lo cual al principio es recomendable optar por alquilar habitaciones.

Por otro lado, advirtió que sin pasaporte europeo es complicado buscar trabajo en Suiza porque el proceso de asilo es estricto y limitante. Así, finalmente, recomendó contar con un colchón de ahorros de mínimo 5.000 euros y evitar ciudades como Ginebra o Zúrich que son mucho más caras, sobre todo en alquileres.