Sergio, 45 años, compró una entrada para el Mundial por 1.400€: "Me dejaron tirado en la puerta del estadio"

Las claves

Las claves Generado con IA Sergio Enrique Alvarado Montalvo pagó casi 1.500 euros por una entrada al Mundial que nunca recibió, quedando fuera del estadio junto a su familia. La compra se realizó a través de StubHub, plataforma de reventa de entradas, que notificó a última hora que el vendedor no podía entregar los boletos. StubHub enfrenta una demanda en Estados Unidos por parte de afectados que denuncian prácticas engañosas y venta de entradas inexistentes para el Mundial. La FIFA y StubHub se culpan mutuamente por los problemas en la entrega de entradas y la imposibilidad de garantizar la validez de las compras realizadas fuera de los canales oficiales.

Los partidos de la Copa del Mundo han sido seguidos por miles de aficionados que esperan con ansia que su selección sea la ganadora. Sin embargo, algunas ya han tenido que despedirse del torneo, como por ejemplo la Portugal de Cristiano Ronaldo que perdió contra España.

Además del fútbol, una de las cuestiones que se han comentado sobre este Mundial 2026 han sido los precios. Varios aficionados que han ido a los estadios a ver los partidos han comentado el alto coste de las entradas.

Sin embargo, hay otra cuestión que ha pasado desapercibida. Una entrevista publicada por el medio anglosajón BBC News, destapó una interesante situación, los aficionados que han comprado sus entradas por internet y han sido estafados. Este fue el caso de Sergio Enrique Alvarado Montalvo.

La estafa de StubHub

StubHub International es una aplicación de compraventa de entradas. Así, varios aficionados como Alvarado confían en la aplicación para comprar y vender sus entradas a eventos deportivos, conciertos, entre otros.

Sergio Enrique Alvarado Montalvo pagó 1.700 dólares (1.489,71 euros) por una entrada al partido Argentina y Austria y así sorprender a su padre por el Día del Padre, con entradas al Mundial.

Los padres de Montalvo viven en México, con lo cual tuvieron que viajar hasta Dallas, Estados Unidos, y entre esto y los hoteles invirtió alrededor de 6.000 dólares (5.257 euros).

Sin embargo, a pesar de la ilusión de la familia de ver a Messi jugando en la Copa del Mundo, "me dejaron tirado en la puerta del estadio", comentó a la BBC el mexicano.

Un día antes del viaje a Dallas, StubHub comunicó a Montalvo que el vendedor no podía entregarle las entradas y, al haberse disparado los precios, tampoco le ofrecieron un reemplazo o solución.

La familia que ya tenía todo reservado, se presentó en el estadio con la esperanza de conseguir sus boletos mientras Montalvo hablaba con StubHub por teléfono para resolver el asunto. Todo esto sin solución.

"Me sentía muy triste, frustrado y lleno de rabia e ira (....) Fue una mezcla de sentimientos difícil de explicar", confesó al medio anglosajón el mexicano que vio su sueño truncado por una estafa.

Lo cierto es que el caso del aficionado mexicano no es aislado. Tanto es así que la plataforma de reventa StubHub se enfrenta a una demanda presentada por dos residentes de California que alegan que la plataforma utiliza prácticas de venta falsas y engañosas por no cumplir con los pedidos de entradas a los partidos del Mundial.

La demanda de StubHub

Así, la demanda presentada en un tribunal federal de Nueva York, expone que miles de aficionados que confiaban en la plataforma habían comprado vuelos y hoteles esperando asistir al partido, para poco tiempo antes, encontrarse con que dichas entradas no existían, habían sido revocadas sin previo aviso o habían desaparecido.

Según los expertos consultados por BBC, varios de los usuarios que venden las entradas a la Copa del Mundo, las ponen a la venta sin poseerlas, esperando que cuando se acerque el partido el precio caiga, así, cuando esto no ocurre, desisten y alegan que no pueden hacer entrega de las entradas.

La aplicación por su parte ha trasladado la culpa a la FIFA señalando que cuando se lanzó la nueva aplicación de entradas sufrió problemas significativos que han "afectado las transferencias" en todas las plataformas de reventa.

Por su parte, la FIFA comentó que no puede responder por las ventas de entradas que se hayan llevado a cabo a través de otros canales.

Los aficionados afectados han exigido una indemnización por los daños y perjuicios causados. Sobre todo porque se espera que mientras sigan pasando los partidos de la Copa del Mundo, haya más aficionados que esperan ver a su selección en un partido y se encuentren con esta desagradable sorpresa.