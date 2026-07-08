Juan Manuel, agricultor: “Un trabajador aquí cuesta 16€ la hora y en Egipto cobran 5€ al día, ese es el problema"

Las claves

Las claves Generado con IA Juan Manuel Martínez, agricultor especializado en cítricos y algarrobos, denuncia la competencia desleal de productos extranjeros con menores costes laborales y normativas menos estrictas. Explica que producir en España es más caro debido a restricciones sobre productos fitosanitarios y altos costes laborales, mientras países como Egipto pagan sueldos muy bajos. Martínez alerta que llegan a supermercados españoles naranjas tratadas con productos prohibidos en la UE, lo que pone en riesgo la salud y perjudica a los agricultores locales. Critica la falta de igualdad de condiciones y acusa a grandes corporaciones y fondos de inversión de influir en la política europea para mantener mano de obra barata en otros países.

Juan Manuel Martínez es un agricultor vocacional especializado en cítricos y algarrobos. Su pasión por la tierra despertó a temprana edad y, a los 25 años, tras mucho esfuerzo y ahorro logró comprar su primera finca.

La verdadera apuesta llegó a los 33 años, cuando decidió dejar un empleo estable con 14 pagas en Valencia para volcarse por completo al campo. Desde entonces, ha hecho crecer su negocio bajo una filosofía innegociable: avanzar sin préstamos, reinvirtiendo solo lo trabajado y ahorrado.

Recientemente, este apasionado productor pasó por el canal de YouTube de Salva (@CultivayEmprende), donde analizó los duros desafíos que afronta el sector agrario español y que, según advierte, amenazan su propia supervivencia.

"Vender es lo más complicado"

El primer punto al que hizo referencia el agricultor que supone una amenaza para este sector es la competencia desleal.

Muchos son los trabajadores que han hablado sobre la dificultad de enfrentarse a productos extranjeros con legislaciones distintas y, por lo tanto, precios más bajos.

"El principal problema de la agricultura es que producir es realmente fácil, vender es lo más complicado, es muy difícil", comenzó introduciendo el jornalero.

Con ello, explicó que "el problema que tenemos es la competencia desleal con países extracomunitarios, sobre todo en tema laboral y de salud alimentaria"

Lo cierto es que hay muchos productos que por temas ambientales o de salud los agricultores españoles no pueden aplicar en sus cultivos lo que ocasiona que la elaboración del producto local acabe siendo mucho más cara.

"A nosotros nos prohíben muchos productos que luego la competencia utiliza e importan sus productos para acá sin que tengamos las mismas reglas", señaló Martínez.

Un ejemplo de ello son los productos fitosanitarios que, por normativa europea, están prohibidos, pero en otros países como Marruecos, que importan mucho a España, sí está permitido su uso.

"El tema laboral es el que peor tenemos, un trabajador aquí te cuesta alrededor de 15 o 16 euros la hora y cobrarán sobre 11 euros, en Egipto cobran 5 o 6 euros al día", calculó el jornalero visibilizando la disparidad entre los costes de producción de ambos países.

Juan, agricultor en España: “El problema es que un trabajador aquí cuesta 16€ la hora y en Egipto cobran 5€ al día”

Así, continuó señalando que este problema también afecta al consumidor: "Están entrando naranjas con productos que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) califica como cancerígenos y los venden en los supermercados sin ningún problema".

De esta manera, Martínez denunció que "nadie se escandaliza" con esto porque "aquí somos todos una panda de egoístas que queremos cobrar cuatro pagas de 4.000 euros y ¿eso quién lo paga?".

No obstante, reclamó que "somos unos egoístas luego en el supermercado vamos a lo más barato y como no podemos luchar contra esos precios, los demás deberían cumplir con las mismas normas que nosotros, tanto laborales, como medioambientales y de seguridad, y no lo cumplen".

"¿Y por qué no lo cumplen si tenemos la lengua pelada de tanto decirlo? Porque hablamos de grandes corporaciones agroalimentarias y fondos de inversión que manipulan a los políticos de Europa", manifestó el jornalero

Tras exponer esto el trabajador denunció que "lo único que les interesa es tener mano de obra barata allí", la cual en realidad calificó como que "es mano de obra esclava".

Una vez explicado uno de los argumentos de la mayoría de los agricultores españoles, Martínez concluyó exponiendo que "ese es el mayor problema que tenemos aquí en el campo: competir en desigualdad de condiciones".