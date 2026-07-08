Javier, 20 años, tiene su propia granja con 1.400 gallinas: “Me despierto a las 6:00 horas y trabajo 6 días”

Las claves

Las claves Generado con IA Javier José Vázquez Zayas, de 20 años, es dueño de JN Farm en Corozal, Puerto Rico, donde produce hasta 1.200 huevos diarios con 1.400 gallinas. El joven comenzó su granja con solo 50 gallinas usando sus ahorros y ha crecido gracias al apoyo y la inspiración de sus padres. Su rutina diaria inicia a las 6:00 de la mañana, trabajando seis días a la semana, y clasifica los huevos según densidad y tamaño. A pesar de los sacrificios y la competencia con huevos importados más baratos, Javier se mantiene motivado por su sueño y la repercusión que ha logrado en redes sociales.

Javier José Vázquez Zayas tiene 20 años y ya se ha convertido en dueño de su propio negocio: JN Farm, una granja que con tan solo 10 meses, ya produce hasta 1.200 huevos diarios en Corozal, Puerto Rico.

Vázquez siempre ha estado ligado al mundo del campo, creció ayudando a sus padres a recoger, empacar y cultivar cilantro. Sin embargo, había algo más en sus planes y un día su padre le dijo que investigara el mundo de las gallinas ponedoras y allí comenzó todo.

El joven, ahora conocido como 'el nene de las ponedoras', se ha convertido en una celebridad en Puerto Rico, no solo por su vena emprendedora sino por la forma en que cría a sus gallinas, y en una entrevista con el diario Primera Hora confesó que "estoy logrando mi sueño".

'El nene de las ponedoras'

El nombre JN Farm realmente es un tributo a sus padres: José y Nancy, que fueron quienes le dieron la idea de optar por esta línea de negocio y quienes le sirvieron de inspiración para convertirse en un emprendedor.

Todo comenzó con 50 gallinas que compró con sus ahorros y ahora ya cuenta con 1.400 gallinas ponedoras y un gallo, llegando a niveles de producción de 1.200 huevos diarios. No obstante, el camino hasta allí no ha sido fácil.

La vida de un avicultor es complicada, el joven de 20 años comentó su rutina: "Me despierto todos los días a las 6:00 de la mañana, vengo aquí (a la granja), les pongo comida y agua a las gallinas y a las 7:00 horas voy a clasificar los huevos (...) y trabajo de lunes a sábado de 8:00 a 15:00 horas".

Explicó que para la clasificación de los huevos tiene en cuenta la densidad y el tamaño de los mismos, así los va organizando por cartones de 30 o de 15 huevos y el precio dependerá también de estos factores.

"Yo siempre he querido algo mío", confesó Vázquez, y ha sido un interesante proceso. En un principio, como fue mencionado anteriormente, contaba con 50 gallinas que dejó en una pequeña granja: "Cuando las primeras empezaron a poner me emocioné", explicó.

En febrero ya le llegaron 1.400 gallinas ponedoras y un gallo, así que optó por trasladarse a una finca donde opera hoy su negocio: "No estaban acostumbradas a la oscuridad y nos hicieron pasar un susto porque se estaban amontonando. Murieron como diez", recordó el joven agregando que este negocio le permite aprender algo nuevo todos los días.

Lo cierto es que esto también le ha supuesto un sacrificio importante: "A veces uno quiere salir con la familia, pero hay que chequear a las gallinas y les digo: 'Salgan, me quedo yo'; pero si quiero tener un negocio personal, supongo que tengo que hacerlo", señaló el avicultor.

Otra de las dificultades a las que se ha enfrentado es la competencia, en este sentido expuso que "no ha sido fácil y más con el mercado, que están los huevos de afuera bien baratos, pero ahí vamos, luchando".

¿Qué le motiva al joven avicultor?

A pesar de los sacrificios que ha tenido que llevar a cabo el joven veinteañero, tiene muy claro que no pretende abandonar este proyecto: "Lo que me motiva es ese niño que soñó con un negocio. Ya está aquí y no me puedo quitar porque esté cansado o no esté vendiendo , tengo que levantarme por ese niño interior", expuso Vázquez.

El joven ha optado por hacerse notar en redes sociales, incluso en su perfil de Instagram ya ha conseguido 12 mil seguidores. Así, aunque aún no haya conseguido vender los 1.200 huevos que produce diariamente, el joven puertorriqueño no se rinde.

Javier José Vázquez Zayas, fundador de JN Farm. Xavier Araújo Primera Hora

"Estoy orgulloso de que nunca me quité, siempre me mantuve ahí", concluyó Vázquez, "estoy logrando mi sueño".