Irene, camionera: "Hoy me ha tocado ducharme en un baño de chicos, porque en el de chicas no había agua caliente"

Irene durante una de sus paradas en la carretera. Tiktok

Las claves

Las claves Generado con IA Irene, una camionera, tuvo que ducharse en el baño de hombres porque el de mujeres no tenía agua caliente. Esta situación refleja los retos de las mujeres en profesiones tradicionalmente masculinas, como el transporte. Irene reclama una mayor adaptación de las áreas de servicio a la creciente presencia femenina en el sector. La camionera destaca que aún existen puntos de parada con duchas solo en baños masculinos, generando incomodidad.

La vida en la carretera está llena de kilómetros, horarios ajustados y muchas horas lejos de casa.

Pero también de situaciones inesperadas que, en ocasiones, reflejan los retos a los que todavía se enfrentan muchas mujeres en profesiones tradicionalmente masculinas.

Así lo explica Irene, una camionera muy conocida en redes sociales, que ha compartido una experiencia que, aunque para ella es algo habitual durante una de sus paradas para descansar, fuera del sector llama la atención.

La conductora se vio obligada a utilizar el baño masculino para ducharse después de que las instalaciones destinadas a mujeres no dispusieran de agua caliente.

"Hoy me ha tocado ducharme en un baño de chicos", comienza explicando Irene a sus seguidores.

La conductora relata una situación que, según asegura, ella afrontó con normalidad al enterarse, pero que refleja una realidad cada vez más frecuente a medida que aumenta la presencia femenina en una profesión tradicionalmente ocupada por hombres.

La camionera señala que, al llegar a las duchas, una trabajadora del establecimiento le informó de "que no tenían agua caliente en el baño de las chicas".

Ante este problema, le ofrecieron la posibilidad de ducharse con agua fría o utilizar las instalaciones masculinas.

Según explica, las duchas eran individuales y contaban con cerradura, por lo que se garantizaba la privacidad de los usuarios.

Sin embargo, la presencia de una mujer en un espacio destinado habitualmente a hombres provocó la sorpresa de algunos clientes.

"Cada chico que entraba se quedaba sorprendido porque decía, me he equivocado de baño o qué pintas tú aquí", detalla la camionera.

Más allá de la anécdota, Irene aprovecha la situación para reclamar una mayor adaptación de las áreas de servicio a la creciente presencia de mujeres en el transporte.

"Vamos a ver si pensamos que cada vez somos más las chicas camioneras. Pensad en nosotras, por favor, hacernos un espacio para nosotras", reclama.

Y es que la conductora destaca que todavía existen puntos de parada donde las duchas se encuentran integradas dentro de los baños masculinos, una distribución que, a su juicio, puede generar incomodidad tanto para las mujeres como para los propios conductores.

Pues, según afirma, es algo normal ya que "los ves de pleno y es como romperles un poco la intimidad".

El número de mujeres que trabajan como conductoras profesionales ha aumentado en los últimos años, una tendencia que está impulsando el debate sobre la necesidad de adaptar determinadas infraestructuras y servicios a una realidad cada vez más diversa.

Y es que, aunque es una realidad que el sector continúa avanzando, todavía existen aspectos cotidianos que muchas trabajadoras consideran pendientes de mejorar.