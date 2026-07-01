Los expertos en construcción coinciden: se avecinan “abandonos de obras y destrucción de empleo”

Las claves

Las claves Generado con IA El sector de la construcción en España enfrenta retrasos, abandonos de obras y posible destrucción de empleo debido al aumento de costes por la crisis en Oriente Medio y el cierre del Estrecho de Ormuz. Los sobrecostes en el mantenimiento de carreteras han subido un 15% y hasta un 30% en la rehabilitación de firmes, agravando la delicada situación del sector. La Confederación Nacional de la Construcción ha solicitado al Gobierno cambios normativos para permitir la revisión automática de precios en contratos públicos y evitar la paralización o abandono de proyectos. El 90% de las constructoras españolas se ha visto afectado por la crisis energética y el 56% reconoce haber ralentizado su actividad, lo que podría impactar negativamente en el empleo si la situación persiste.

El sector de la construcción está siendo uno de los más afectados por la inflación derivada de la guerra en Oriente Medio y el cierre del Estrecho de Ormuz. Tanto, que la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) habla de “retrasos, abandonos de obras y posible destrucción de empleo”.

Y es que, desde el estallido del conflicto bélico, por ejemplo, los sobrecostes medios en el mantenimiento de carreteras han sido del 15%. Porcentaje que se eleva hasta el 30% en el caso de la rehabilitación de firmes. De ahí que la CNC califique su situación como “delicada”.

Sobre todo si tenemos en cuenta que el Banco de España ha revisado al alza sus previsiones de inflación para 2026, desde el 3% al 3,6%.

Revisión de precios

Por esta situación, la CNC ha enviado una carta al Gobierno donde solicita una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley de Desindexación.

El objetivo es “excluir de su aplicación a los contratos públicos y permitir mecanismos automáticos de revisión de precios que garanticen la viabilidad de los proyectos y eviten un freno o abandono en las obras, tanto públicas como privadas”.

Y es que el futuro no se ve de manera optimista. Entre otras razones, porque el presente ya lo está demostrando con datos.

Así, la crisis energética derivada de la situación en Oriente Medio ha afectado al 90% de las constructoras españolas. Además, algo más de la mitad (56%) reconoce haber ralentizado su actividad.

Si ponemos el foco en el empleo, el 22% advierte de posibles repercusiones sobre el empleo si la escalada de costes se prolonga en el tiempo.

“Por ello y a la vista de su vulnerabilidad frente a las tensiones inflacionistas, la patronal no entendería que la construcción volviera a quedar excluida del próximo plan anticrisis”, remarcan desde la CNC.

Fue ya en el pasado mes de marzo cuando la patronal de los constructores indicó el hecho de que “cuando no se ajustan los contratos públicos a los precios de mercado, incluidos los energéticos y de mano de obra, se producen o licitaciones desiertas o retrasos, abandonos de obras y ralentizaciones”.

Conviene recordar que, para este tipo de empresas, los costes energéticos representan en torno al 30% de sus costes totales.

De ahí que insistan al Ministerio de Hacienda en que realice los cambios normativos pertinentes para permitir mecanismos eficaces de revisión de precios en los contratos públicos.

Esta medida, a juicio de la patronal, resulta “esencial para garantizar la viabilidad del sector, proteger el empleo y asegurar las obras en viviendas e infraestructuras que España necesita en un contexto marcado por el incremento de los costes de producción”.