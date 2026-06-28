Melissa, limpiadora en España: "Aquí no cuentan los títulos, soy ama de casa y en mi país trabajaba en un banco"

Las claves

Las claves Generado con IA Melissa Sánchez, hondureña, emigró a España hace 12 años y ahora trabaja en el servicio de limpieza y cuidado del hogar. A pesar de haber estudiado mercadotecnia y trabajado en un banco en Honduras, en España tuvo que reinventarse y adaptarse a empleos domésticos. Actualmente Melissa trabaja por horas en varias casas y en una oficina, sumando siete horas diarias y ganando entre 1.400 y 1.500 euros al mes. Su principal motivación es ayudar a su familia en Honduras, y destaca tanto las dificultades de la vida migrante como la dignidad del trabajo que realiza.

En España residen cerca de 9,4 millones de personas nacidas en el extranjero. Buena parte de ellas desarrolla su actividad en sectores como la hostelería, la construcción o el servicio doméstico y de limpieza, ámbitos en los que la mano de obra inmigrante tiene un peso destacado.

Estas ocupaciones suelen ofrecer un acceso más rápido al mercado laboral, requieren menos requisitos formales y mantienen una demanda constante de trabajadores.

Es el caso de Melissa Sánchez, una mujer de origen hondureño que trabaja en el servicio de limpieza y del hogar y que compartió su experiencia en el canal de YouTube de Quique Vásquez, Historias de Migrantes.

Trabajando en España

Melissa Sánchez llegó a España hace cerca de 12 años con la maleta llena de sueños y la incertidumbre golpeando fuerte. "Estoy aquí desde el 2014, desde junio de 2014", dice con una mezcla de orgullo y nostalgia en la voz.

Lo que en Honduras comenzó como estudios de mercadotecnia y un trabajo en el banco terminó transformándose en algo totalmente diferente: limpiar casas y cuidar personas mayores.

"En Honduras estaba estudiando mercadotecnia, no terminé la carrera, pero aquí tampoco cuentan mucho los títulos de allá", explica, recordando cómo tuvo que reinventarse para sobrevivir en un país nuevo.

La adaptación no fue sencilla. Pasar de atender clientes en un banco a encargarse de tareas del hogar fue un desafío físico y emocional. "Nunca había tenido que limpiar a una persona mayor, limpiarle la caca a una señora, y eso al principio marca mucho", confiesa.

Con el tiempo, Melissa fue aprendiendo y adquiriendo rapidez y técnica. "Al principio lo que ahora hago en tres horas antes lo hacía con cinco. Cada casa es distinta; según vas conociendo el lugar, te adaptas y trabajas más rápido", asegura.

Su trabajo diario incluye limpieza, plancha, cocina e incluso la preparación de comidas especiales según las necesidades de cada hogar. "Soy como una ama de casa aquí, me encargo de baños, recoger, ordenar, todo lo de casa", añade.

Hoy en día, Melissa trabaja por horas en varias casas y en una oficina, sumando unas siete horas diarias. "Aquí, de lunes a viernes vengo tres horas por la mañana y una por la noche para la cena, entre 3 horas en esta casa", indicaba.

"En la oficina entro muy temprano, sobre las seis y media, y a las ocho y media ya terminé mi primera jornada", relata. Su esfuerzo tiene recompensa: "Empecé ganando 500 euros por cuatro horas en esta casa y ahora gano 700".

De hecho, la mujer señala como en la oficina gana "unos 760 euros". "En total hago unas siete horas al día entre los dos trabajos y gano entre 1.400 euros y 1.500 euros al mes", apuntaba Melissa.

Pero no todo ha sido fácil. La vida de migrante está llena de dificultades. "No es como lo pintan, uno viene pensando que en España se viene a recoger euros, pero es bastante complicado, sobre todo al principio sin papeles", advierte.

Hay buenas personas, pero también malas experiencias: "Sé de gente que ha sido maltratada psicológicamente". Además, Melissa señala la dureza emocional del trabajo: "Lo más difícil es que no estamos acostumbrados a este tipo de trabajo... eso al principio marca mucho".

Su motivación principal ha sido siempre ayudar a la familia. "Cuando vine, prácticamente me dediqué a trabajar para ayudar a la familia en Honduras. Los euros aquí no rinden mucho, pero en Honduras se convierten en lempiras y ayuda bastante", explica.

Ahora se siente estable: tiene piso de alquiler, dos buenos trabajos y un nivel de vida que no podría permitirse en su país de origen. "De momento no pienso regresar", confiesa con firmeza.

Cerca de 12 años después de cruzar el Atlántico, Melissa Sánchez sigue construyendo su vida con esfuerzo, resiliencia y orgullo, demostrando que cada tarea, por humilde que parezca, puede ser un acto de dignidad, amor y superación.