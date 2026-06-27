María José, limpiadora de portales: "Respeten nuestro trabajo, es muy esclavo y deberíamos cobrar más"

Las claves

Las claves Generado con IA María José, limpiadora de portales, denuncia que su trabajo es físicamente exigente y poco valorado socialmente. Asegura que el salario que recibe es bajo: cobra unos 300 euros al mes por limpiar tres portales, sin remuneración por horas extra significativa. Destaca la falta de reconocimiento y respeto hacia la profesión, pese a ser un trabajo esencial que no puede ser sustituido por máquinas. Considera que, aunque la percepción ha mejorado desde la pandemia, el sector sigue estando infravalorado y pide mayor respeto y mejores condiciones.

Detrás de unos portales limpios y unas escaleras impecables hay un trabajo exigente que suele pasar desapercibido.

Quienes se dedican a la limpieza de comunidades aseguran que el esfuerzo físico y las responsabilidades que asumen no se corresponden con el reconocimiento ni con el sueldo que reciben.

María José, una profesional del sector, quiso poner voz a esta realidad durante una entrevista con el youtuber Jaime Gumiel, en la que desgranó las condiciones de su oficio y las dificultades con las que convive en cada jornada.

Durante la conversación, explicó que la rutina puede resultar agotadora, tanto física como mentalmente.

"Es todos los días lo mismo y hay muchas veces que no tienes ganas, aquí te puedes encontrar cualquier cosa", afirmó la trabajadora.

La limpiadora suele empezar su jornada por la mañana y terminar alrededor del mediodía, aunque el horario no siempre es exacto.

Según señaló, el tiempo depende del trabajo que tenga que hacer cada día. "Aquí tampoco tienes un horario fijo, porque depende de ti y de lo rápido que vayas", explicó.

Uno de los puntos que más critica es el salario. En la misma entrevista, María José detalló que su sueldo se calcula de forma mensual y no por horas trabajadas.

"Nosotras no cobramos por horas sino que cobramos mensualmente. Yo por ejemplo gano unos 300 euros por los tres portales", comentó.

Para ella, la cantidad no refleja el esfuerzo que exige el trabajo. "Es muy poco, yo creo que deberíamos cobrar más", añadió al hablar sobre las condiciones económicas del sector.

Además, explicó que las horas extra apenas suponen una mejora significativa en los ingresos: "Si haces horas extra, que aquí es muy difícil hacerlas, te puedes ganar 7 euros o por ahí".

María José también reflexionó sobre la imagen que ha tenido este empleo a lo largo del tiempo. Recordó que décadas atrás estaba muy mal considerado. "En los años 80 y 90 era visto como lo peor que podrías hacer en la vida", afirmó.

Aun así, considera que la percepción ha mejorado ligeramente en los últimos años. "Es un trabajo que está infravalorado, pero ahora se valora un poquito más. Sobre todo desde la pandemia, que tuvimos que trabajar y limpiar", explicó.

Durante la entrevista quiso remarcar que su labor sigue siendo imprescindible en la vida diaria de las comunidades. "Ahora mismo no hay máquinas que puedan hacer esto, entonces lo tiene que hacer una persona", subrayó.

Por ello pidió más respeto hacia quienes desempeñan esta profesión. "Este es un trabajo en el que se pasa frío y que es muy esclavo", aseguró, antes de reclamar: "Respeten nuestro trabajo, porque ellos a lo mejor no quieren hacerlo".

A pesar de todo, María José reconoce que su situación actual se adapta a sus necesidades. "Yo considero que estoy bien, porque además para la edad que tengo quieres una cosa tranquilita", concluyó en la entrevista.