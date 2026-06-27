Gemma, 30 años, ayudó en la DANA: “Tuvimos que seleccionar qué ayuda necesitaba cada territorio”

Las claves

Las claves Generado con IA Gemma Serigó, trabajadora de Cáritas, coordinó la ayuda a familias afectadas por la DANA en Pedralba, priorizando necesidades según la urgencia de cada territorio. El plan ‘Sumando Energías por Valencia’ de la Fundación Naturgy incluyó la rehabilitación de viviendas, instalaciones solares en colegios y formación en profesiones verdes. La ola de solidaridad tras la DANA fue masiva, con voluntarios de toda España y del extranjero, pero la gestión obligó a filtrar y distribuir los recursos según lo realmente necesario. La familia de Miguel e Isabel, que perdió su casa, pudo regresar tras 500 días, gracias a la ayuda coordinada por Cáritas y la Fundación Naturgy para rehabilitar su hogar.

En este viaje, el dibujante de cómics Paco Roca se acerca hasta un centro social, un colegio y un hogar rehabilitado que forman parte del plan ‘Sumando Energías por Valencia’, impulsado por la Fundación Naturgy para apoyar la recuperación de las zonas de la Comunidad Valenciana afectadas por la DANA.

El programa se estructura en cuatro ejes fundamentales: Personas, mediante la rehabilitación energética de viviendas y locales de entidades sociales; Educación, instalando placas solares y proyectos educativos sobre energía en colegios; Empleo, ofreciendo formación técnica en profesiones verdes para facilitar la inserción laboral; y Medio ambiente, a través de voluntariados de restauración y reforestación ambiental.

En esta ocasión, el historietista viaja hasta Pedralba, un pequeño pueblo de aproximadamente 3.000 habitantes que, por su situación geográfica -en pleno cauce del río Turia- fue uno de los primeros municipios en sufrir las consecuencias de la DANA.

Capítulo 3 (1): La ayuda llega a Pedralba

Capítulo 3 (1): La ayuda llega a Pedralba

Gemma llegó a Pedralba, su localidad natal, dos días después de la DANA, ya que las carreteras y todos los accesos estaban cortados: “No sabía lo que estaba pasando y yo solo quería llegar aquí. Mis padres viven aquí y no sabía nada de ellos”.

Meses después, en marzo, comenzó a trabajar en Cáritas y fue destinada a la comarca de La Serranía, a la que pertenece Pedralba. Desde allí participó en la puesta en marcha de un dispositivo específico para atender a las familias damnificadas.

Explica cómo “hicimos un área exclusivamente dedicada a atender a esas familias afectadas por la DANA y a partir de ahí intentamos llegar a los máximos territorios posibles y a todas las familias que habían sido afectadas ese día”.

Gemma cuenta cómo, en los primeros meses tras la DANA, “toda la gente quería colaborar, venían no solo de todas partes de España sino de fuera de España”.

Las primeras semanas estuvieron marcadas por una enorme ola de solidaridad. Sin embargo, gestionar toda esa ayuda también supuso un reto y obligó a priorizar necesidades. No todos los municipios necesitaban lo mismo ni en el mismo momento.

“Había que poner un poco de criba porque nos mandaban todo tipo de productos. Teníamos que gestionar qué es lo que realmente necesitaba cada territorio para poder destinarlo, porque era demasiado”, cuenta Gemma.

“Toda la gente quería colaborar, venían no solo de todas partes de España, sino de fuera de España” Gemma Serigó, trabajadora de Cáritas

En ese contexto, entidades como Cáritas desempeñaron un papel fundamental gracias a su extensa presencia en casi todos los territorios. Gemma, además, siendo pedralbina, conocía a la mayoría de los afectados. “Eso me permitió llegar lo más pronto posible a familias como la de Miguel que quedaron totalmente devastadas”, rememora.

Miguel e Isabel son un matrimonio que perdió su casa familiar en la DANA de octubre de 2024. Fue Gemma la que puso en contacto a esta familia con Fundación Naturgy, que les ayudó a cambiar toda la instalación eléctrica de su hogar, pues había quedado destrozada por el barro, y les proporcionó nuevos electrodomésticos para la cocina.

Aunque no ha sido hasta 500 días después, en mayo de 2026, cuando han podido regresar a su hogar. Cuenta Miguel al ESPAÑOL que aún “hay muchas cosas por arreglar, pero hemos vuelto”.