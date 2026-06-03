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Resurgir tras la tormenta: las huellas de la DANA 500 días después

Tres historias contadas desde la memoria, la esperanza y la tinta.

Un proyecto de EL ESPAÑOL y

Naturgy
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El agua deja su marca

De la mano de la Fundación Naturgy y su plan ‘Sumando Energías por Valencia’, destinado a apoyar la recuperación de las zonas afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana, el historietista Paco Roca recorre las huellas que dejó la mayor catástrofe natural de la historia reciente de la región.

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En su propósito de dar respuesta a las necesidades de la sociedad, la Fundación Naturgy se apoya en alianzas estratégicas con entidades locales para impulsar la reconstrucción a través de cuatro ejes clave: Personas, Educación, Empleo y Medioambiente.

En este viaje, Paco Roca se acercará hasta un centro social, un colegio y un hogar rehabilitado. Estos tres lugares han recuperado la seguridad y la normalidad tras sufrir las consecuencias de la DANA y muestran cómo, cuando se cuida a las personas, Valencia puede volver a avanzar hacia el futuro que merece.

Capítulo 1

Voluntad por ayudar

La primera parada me lleva a uno de los centros de urgencia social de la Fundación San Juan de Dios en el centro de Valencia. En este espacio, la entidad proporciona alojamiento temporal a personas en situaciones de emergencia.

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Pero los que ayudan también necesitan que los ayuden. La Fundación Naturgy, como parte del plan Sumando Energías por Valencia, ha realizado una instalación de placas solares en algunos de los locales de la FSJD para mejorar su eficiencia energética.

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Tras la DANA, la Fundación se volcó en la gestión del voluntariado y en la canalización de ayuda para las familias afectadas. Personas como Juan Manuel y Enrique transformaron entonces su labor diaria en una respuesta inmediata ante una crisis sin precedentes.

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“Cuando pienso en la DANA recuerdo la plaza de la Iglesia de la Torre abarrotada de gente: voluntarios, afectados y entidades” Enrique Blas, coordinador de respuesta a la DANA de la FSJD

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Próximamente capítulo 2...

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#BuenaHuella es la iniciativa de comunicación sostenible en Branded Content y Publicidad Nativa de Naturgy, creada para medir, reducir y compensar la huella de carbono generada en todos sus contenidos y campañas. Este proyecto refuerza el compromiso de la compañía con la protección del medioambiente y la promoción de prácticas responsables y sostenibles.

En EL ESPAÑOL compartimos esta misma filosofía y queremos aplicarla de forma activa en nuestro trabajo. Para ello, hemos minimizado los desplazamientos del equipo y los protagonistas. El transporte a Valencia se ha realizado en tren y se han priorizado los vehículos eléctricos para los desplazamientos locales.

En este proyecto se han generado 116.84 kg de CO2 eq, el equivalente a:

2 Viajes de una persona en avión de Madrid-Barcelona.

6 Árboles absorbiendo emisiones durante un año.

Fuente: Grupo Havas España

Un proyecto de EL ESPAÑOL y

Naturgy

Para este proyecto se ha contado con profesionales valencianos.

"Resurgir tras la tormenta: las huellas de la DANA 500 días después"

es un contenido de Marcas Ñ

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Redacción Cristina Yusta

Vídeo Xisco Serra, Juanjo Pérez y Mónica Mollá

Fotografía Biel Aliño

Diseño y maquetación María Paz Pagnossin

Coordinación diseño Ana Blanco

Coordinación y edición Julián Povedano

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