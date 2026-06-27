Entra en vigor: multas de hasta 1.000 euros por poner la sombrilla o la toalla en la playa para reservar sitio

Las claves

Las claves Generado con IA Entra en vigor una normativa que sanciona con multas de hasta 1.000 euros a quienes reserven sitio en la playa colocando sombrillas o toallas sin estar presentes. Las sanciones se aplican para evitar que se privatice el espacio público y asegurar la igualdad de acceso a la playa para todos los ciudadanos. El importe de las multas varía según cada ayuntamiento y pueden incluir la retirada y confiscación de objetos como sillas, sombrillas o toallas. Dejar objetos en la playa antes de la hora permitida o durante varias horas sin supervisión puede suponer también el pago de una tasa de custodia para recuperarlos.

La llegada del verano para los españoles tiene una única traducción: comienza la temporada de playa. Así, todos se trasladan a sus casas de veraneo a disfrutar de unas merecidas vacaciones.

No obstante, hay una escena que suele repetirse todos los veranos bautizada como 'la guerra de sombrillas'. Una práctica que podría llamarse tradición, de colocar las sombrillas o las toallas a primera línea de playa a horas muy tempranas de la mañana para reservar el sitio.

Esta reserva fantasma generó tantas quejas y problemas que a partir de ahora podrá costar muy caro a los bañistas. Las sanciones económicas pueden alcanzar hasta los 1.000 euros, además de la retirada y confiscación de sus pertenencias por parte de las autoridades locales.

¿Por qué se multa esto?

Históricamente, los ayuntamientos tenían dificultades para abordar este problema debido a la falta de un marco normativo local claro. Ahora, las nuevas ordenanzas se amparan firmemente en la Ley de Costas, la cual estipula que las playas son bienes de dominio público marítimo-terrestre.

De esta manera, el uso del dominio público debe ser libre y gratuito para usos comunes. Así, privatizar el espacio de manera 'virtual' colocando una sombrilla sin que haya nadie presente, viola el derecho del resto de ciudadanos a disfrutar de la costa en igualdad de condiciones.

Además, hay dos factores cruciales que justifican esta normativa. En primer lugar, los servicios de limpieza nocturnos y de madrugada con maquinaria pesada, no pueden trabajar correctamente si la arena está plagada de obstáculos.

En segundo lugar, las peleas y discusiones a primera hora de la mañana por el espacio se habían convertido en una estampa habitual que dañaba la imagen turística de los municipios.

¿Cuánto son las multas?

Las sanciones económicas no son uniformes en todo el país, ya que dependen directamente de las ordenanzas de uso y disfrute de las playas de cada ayuntamiento.

Las sanciones leves, que rondan los 150 euros y 300 euros, se suelen aplicar a quienes dejan los objetos abandonados por un periodo de tiempo corto o es su primera infracción.

Sin embargo, las sanciones graves llegan a los 1.000 euros y se reservan para casos de reincidencia flagrante, para quienes ocupan espacios masivos o para aquellos que se enfrentan a las autoridades cuando van a retirar sus objetos personales de la playa.

Lo cierto es que el castigo no es tan solo la multa, el proceso de retirada por parte de la Policía Local o los servicios de limpieza municipales sigue un protocolo muy estricto.

Muchos municipios prohíben expresamente instalar cualquier objeto antes de una hora fija, por ejemplo, las 8:00 o 9:00 horas. Todo lo que esté colocado antes de esa hora se retira directamente.

Por otro lado, si los agentes detectan enseres vacíos durante el día, ya que, algunas normativas fijan el límite en más de un par de horas de abandono, los requisan y los trasladan a dependencias municipales.

Una vez requisados, para que el propietario pueda recuperar su sombrilla o silla, no solo debe hacer frente a la propuesta de sanción, sino que a menudo debe pagar una tasa de custodia, que suele rondar los 10 o 30 euros, para que se la devuelvan.