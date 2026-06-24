Los expertos en aire acondicionado coinciden: “El equipo gasta mucho menos a partir de los 24 grados”

Las claves

Las claves Generado con IA Expertos recomiendan usar el aire acondicionado a partir de 24 grados para reducir el consumo energético. Mantener puertas y ventanas cerradas evita pérdidas de eficiencia y un aumento en la factura de luz. Combinar aire acondicionado con ventiladores ayuda a distribuir el aire frío en espacios grandes. El cambio a una tarifa eléctrica más barata junto con medidas de eficiencia puede suponer hasta un 60% de ahorro en verano.

El verano está a la vuelta de la esquina aunque, para algunos, ya se ha adelantado. De ahí que, para combatir las altas temperaturas, muchas personas ya hayan puesto en marcha diferentes alternativas para hacer frente a la canícula.

Por ejemplo, bajar las persianas para evitar que entren los rayos del sol en la vivienda. También están los ventiladores. Y, cómo no, el aire acondicionado.

De todos los ejemplos puestos, sin duda, el aire acondicionado es el más caro. Por eso, diferentes expertos han dado las claves en redes sociales para que no sea tan gravoso para el bolsillo de los ciudadanos.

Temperatura ideal

Uno de estos expertos es Nacho, que se dedica a la venta, instalación y servicio técnico de calefacción y aires acondicionados, y que es conocido en su cuenta de TikTok como ‘Barrierok’.

En la misma da una serie de tips para ahorrar energía con estos aparatos. “Los aires acondicionados se dimensionan en un espacio”, afirma. ¿Qué quiere decir esto?

“Si se tiene la puerta o la ventana abierta, estás teniendo una pérdida que no se contempla en el cálculo térmico”, añade. Dicho de otra manera, la factura a posteriori será mayor.

Además, indica cuál es la temperatura a la que hay que poner el aire acondicionado. Por eso, indica que hay que “tratar de usar el equipo a 24 grados”. En este caso, subraya que “el equipo gasta muchísimo menos a partir de que uno lo empieza a usar de los 24 para arriba. Eso es real”.

Hay personas que lo ponen por debajo de esa temperatura, incluso a 18 o 20 grados. Y luego, pasado un tiempo, lo vuelve a subir. Y así una y otra vez. “Hay que tratar de buscar un confort. No usarlo muy bajo para después apagarlo porque uno tiene frío”, remarca Nacho.

Y continúa reforzando este particular mantra: “Hay que tratar de buscar el confort en el punto justo donde uno pueda tener el aire prendido sin estar bajando ni subiendo la temperatura. Ese es el punto justo”.

A continuación, el experto habla de otro de los elementos que pueden servir para bajar la temperatura en el hogar. Se trata de los ventiladores. Pero no en solitario, sino acompañando al aire acondicionado.

“En espacios muy grandes, donde sólo hay un equipo de aire acondicionado, mover el aire con un ventilador ayuda mucho a distribuirlo por todo el ambiente”, sostiene.

Tarifas

Otro punto a tener en cuenta es la tarifa. “Un uso eficiente y pasarse a la mejor tarifa permite ahorrar un 60% en aire acondicionado”, afirma Javier Martínez, portavoz de Energía de Kelisto.

Así, si se combinan medidas de eficiencia energética con el cambio a una tarifa más barata, el ahorro puede ser de un 58,80%. Es decir, unos 56 euros durante los meses de julio, agosto y septiembre, según Kelisto.

Así, según el comparador, el gasto promedio en un aparato de refrigeración durante los meses de verano asciende a unos 48 euros extra en la factura de la luz.

Una cantidad que puede subir o bajar según dos aspectos: uno, el uso del aparato (si está limpio, si es eficiente, y si lo utilizamos con sentido común); y, dos, según la tarifa de electricidad contratada.